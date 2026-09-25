Тъмната тайна на Хитлер: Убил ли е с ръцете си единствения човек в живота си

А долф Хитлер е заповядал смъртта на милиони хора, но единственият човек, когото диктаторът може лично да е убил с със собствените си ръце, е неговата полуплеменница Гели Раубал, за която отдавна се носят слухове, че е била и негова любовница, съобщава The Post.

На 19 септември 1931 г. 23-годишната Ангела „Гели“ Раубал е намерена застреляна в апартамента на Хитлер в Мюнхен. До тялото ѝ е открит личният пистолет на нейния вуйчо, но по онова време полицията бързо обявява случая за самоубийство, а бъдещият диктатор твърди, че по време на инцидента се е намирал в Нюрнберг.

Ново разследване на германския историк Харалд Занднер обаче показва, че това официално алиби може да е било пълна инсценировка.

Разминаването в часовете: Алфата и омегата на алибито

Пред британския вестник The Telegraph Занднер разкрива, че е открил „смазващ брой“ официални документи от онова време, според които тялото на момичето всъщност е било намерено 24 часа по-рано от официално обявеното - още на 18 септември, когато Хитлер все още е бил в града.

Hitler ordered the massacre of millions - but his niece may be the only person he killed with own hands: new evidence https://t.co/youSlrMcsg pic.twitter.com/pKFHZ6KuS1 — New York Post (@nypost) September 24, 2026

„След като тялото безспорно вече е било в апартамента в онзи момент, логично действителният час на смъртта трябва да е бил много по-рано - или в ранните часове на 18 септември, или дори още през нощта преди това“, обяснява историкът.

Мотив, оръжие и скандал

Малко преди смъртта си двамата са имали ожесточен и бурен скандал. Според исторически източници Хитлер е притежавал както мотива, така и средствата да извърши престъплението - оръжието на местопрестъплението е именно негово.

В общественото пространство от десетилетия се носят слухове, че между Хитлер и дъщерята на неговата полусестра е съществувала инцестна връзка и че той е упражнявал болезнена сценарна контрола върху живота ѝ. Ако се докаже, че той я е застрелял, това би бил единственият документиран случай, в който диктаторът е отнел човешки живот собственоръчно.

Другата гледна точка: Грешка в документите или истина?

Не всички историци обаче са съгласни с тази теория. Изследователят Гай Уолтърс подчертава, че разминаването в датите може да се дължи на елементарна техническа грешка при преписването на полицейските съобщения.

Уолтърс изразява съмнения и относно интимната връзка между двамата: „Спали ли са заедно нацисткият лидер и Гели? Моето лично мнение е, че най-вероятно не“, пише той.

Въпреки споровете, новите разкрития за датата на откриването на тялото задвижват нов тласък на дебатите около една от най-тъмните и мистериозни страници в личния живот на Хитлер.