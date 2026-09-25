Колоритната Роксана е първият звезден участник в новия сезон на „Пееш или лъжеш“

С лед специалния благотворителен епизод в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ, „Пееш или лъжеш“ продължава със своя четвърти сезон в ефира на NOVA. Тази неделя от 20:00 ч. водещият Димитър Рачков ще посрещне на сцената певицата Роксана, която ще се впусне в предизвикателството да открие кой от осемте участници наистина може да пее и кой умело прикрива липсата на музикален талант.

В търсенето на истинския певец Роксана ще разчита на панелистите с доказан усет към таланта Иван Христов, Андрей Арнаудов и Алекс Раева, а към тях в този епизод ще се присъединят кулинарното острие шеф Виктор Ангелов и обичаният актьор и водещ Герасим Георгиев – Геро. Със своите наблюдателност, интуиция и различен поглед към участниците те ще се опитат да помогнат на Роксана да направи правилния избор и да стигне до финала с най-добрия дуетен партньор.

Сцената на „Пееш или лъжеш“ отново ще представи осем колоритни участници, всеки от които ще има своя история, поведение и стратегия, за да стигне до победата. Сред тях ще има и такива, които ще разчитат на истински певчески способности, докато други ще направят всичко възможно да убедят Роксана и нейните съветници, че притежават глас, достоен за голямата сцена.

Още в първия епизод зрителите ще видят и първия златен шалтер за сезона. Специалният момент в играта, с който панелистите могат да върнат един от участниците в шоуто, ще изправи Роксана пред нови колебания и въпроса - трябва ли да им се довери?

Ще успее ли Роксана да разпознае истинския талант сред осемте участници? Ще станат ли жертви на заблудата звездата и нейните съветници? И най-важното, кой ще получи шанса да застане до Роксана на финала? Не пропускайте първия редовен епизод на четвъртия сезон на „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.