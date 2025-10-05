България

Радев: РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Това съобщи президентът след разговор с колегата си Гордана Силяновска

5 октомври 2025, 07:31
Радев: РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията
Източник: БТА

Р епублика Северна Македония (РСМ) е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията. Това съобщи в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.

Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електроснабдяване, а достъпът до пострадалите райони е ограничен.

Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
Последвайте ни

По темата

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

pariteni.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задействаха BG-ALERT в Добрич

Задействаха BG-ALERT в Добрич

България Преди 12 минути

Очакват големи количества валежи на територията на цялата област

<p>Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Тунберг и българи</p>

Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

Свят Преди 41 минути

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

България Преди 1 час

Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна

<p>Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа</p>

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Свят Преди 1 час

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 1 час

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Любопитно Преди 2 часа

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 2 часа

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Свят Преди 2 часа

През последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 2 часа

В разгара на Седмицата на модата младоженците привлякоха всички погледи в перфектно координирани сиви тоалети

<p>&nbsp;&quot;Няма причина Русия да бъде обвинявана за това&quot;</p>

Кремъл отхвърли твърдението, че Китай споделя с Русия сателитна информация за Украйна

Свят Преди 2 часа

Москва има собствени възможности, категоричен е Песков

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 2 часа

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

<p>Надпревара със смъртта на Еверест, още 200 души са блокирани</p>

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

Свят Преди 3 часа

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

<p>Планът за мир на Тръмп: Лидер на &quot;Хамас&quot; преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му</p>

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 3 часа

Арабски посредници казват, че Ал Хайя и други висши политически представители на "Хамас", които не се намират в Газа, приемат предложенията на Тръмп

<p>Откриха телата на трима&nbsp;планинари, затрупани от лавина в Словения</p>

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

Свят Преди 3 часа

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Станислав Шопов за Турция и Испания: Истинско предизвикателство

Gong.bg

Александър Димитров: Имаме опит срещу силни съперници, най-важен е следващият мач

Gong.bg

Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

Nova.bg

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

Nova.bg