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Развива се за минути в жегата: Коя е най-голямата заплаха за децата през лятото

Топлинният удар при децата може да се развие за минути и представлява пряка заплаха за живота. В горещо време е важно родителите да разпознаят опасните симптоми навреме, да окажат първа помощ и да потърсят медицинска помощ без забавяне

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 юли 2026, 06:35
Развива се за минути в жегата: Коя е най-голямата заплаха за децата през лятото
Източник: iStock/GettyImages

Т оплинният удар при децата може да се развие за минути и представлява пряка заплаха за живота. В горещо време е важно родителите да разпознаят опасните симптоми навреме, да окажат първа помощ и да потърсят медицинска помощ без забавяне.

Колко опасен е топлинният удар?

Топлинният удар при децата е най-тежката и животозастрашаваща форма на прегряване. Той се получава, когато е налице значителна дехидратация и неспособност на тялото да се самоохлади, което води до критично повишаване на температурата (>40°C) и дисфункция на централната нервна система.

Основни симптоми:

  • много висока телесна температура (>40°C) – това ниво на треска е характерно само за тежкия стадий на топлинен удар
  • гореща и зачервена кожа без изпотяване – липсата на пот при високи температури показва нарушение на терморегулацията
  • нарушено съзнание (объркване, дезориентация, кома) – ефектите от прегряването засягат мозъка и детето може да е много развълнувано или, обратно, в безсъзнание
  • конвулсии – неволните, силни конвулсивни мускулни контракции са признак на тежко увреждане на нервната система по време на топлинен удар
  • тахикардия и учестено дишане – сърцето и белите дробове работят по-усилено поради дехидратация

Педиатрите са категорични, че наличието на някой от тези симптоми след продължително излагане на топлина или интензивна физическа активност не бива да се пренебрегва.

Внимавайте за симптоми

Симптоми на прегряване, като силна жажда, сънливост, главоболие, слабост и обилно изпотяване, сигнализират за началото на топлинен стрес. Следователно, пострадалите се нуждаят от незабавно охлаждане и много течности.

Ако симптомите не отшумят в рамките на 15-30 минути, трябва да бъдете особено внимателни и да обмислите възможността за топлинен удар.

Алгоритъм за първа помощ

Преместете детето на хладно място. Отстранете детето от слънцето, сложете го да седне или го сложете по гръб в хладна стая или под вентилатор. Отстранете излишните дрехи и леко сгънете краката на детето. Ако в стаята е и горещо, охладете детето с влажна кърпа или вентилатор.

Обадете се на спешните служби. Не чакайте резултатите от охлаждането – ако признаците на топлинен удар са очевидни, обадете се на линейка.

Охлаждане на тялото. След като бъде извикана линейка, започнете да охлаждате детето възможно най-скоро.

Варианти: потопете детето в хладка вода (душ или вана) или избършете цялото тяло с влажна кърпа/кърпа. Постоянно следете температурата на кожата - трябва да охлаждате тялото, докато кожата вече не е гореща на допир.

Вода на малки глътки. Ако детето е в съзнание и може да преглъща, дайте му малки глътки вода. Напитката трябва да е хладка, но не леденостудена. Важно е да не насилвате детето да пие много наведнъж – давайте по 1-2 чаени лъжички на всеки 1-2 минути.

Позициониране и наблюдение. Ако детето не е в безсъзнание, накарайте го да легне или да седне с леко повдигнати крака. Ако припадне или повърне, обърнете го настрани и непрекъснато следете дишането и пулса му.

Не давайте на детето си антипиретици (ибупрофен, парацетамол) или стимулиращи напитки (чай, кафе), докато не пристигнат лекарите – те няма да понижат температурата при топлинен удар и могат да бъдат вредни,.

Каква е най-голямата опасност?

Прегряване в затворени пространства – например, когато дете е оставено в кола на слънце, което може да доведе до мигновено развитие на топлинен удар.

Рискови групи за топлинен удар:

  • кърмачета и деца под 3 години – те имат голям процент телесна повърхност спрямо масата, а потните жлези са недоразвити. Детето губи течности бързо, тялото му прегрява за минути.
  • децата с хронични заболявания – сърдечни, белодробни, бъбречни заболявания, диабет и други (напр. кистозна фиброза, затлъстяване) увеличават риска от топлинен удар.
  • наскоро болни деца – след вирусни или бактериални инфекции, енергийните ресурси на организма са намалени. Дори обикновената лятна активност може да провокира хипертермия
  • аклиматизация – децата, които нямат опит с престоя в жегата, не понасят добре високи температури, защото тялото все още не се е адаптирало

След оказване на първа помощ на детето е необходимо да се осигурят условия за възстановяване и да се следи състоянието. Дори след нормализиране на температурата и съзнанието, детето трябва да бъде ограничено в активността и да се избягва ново прегряване през следващите 1-2 дни.

Обикновено повечето деца се възстановяват напълно в рамките на 24-36 часа.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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