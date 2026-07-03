Запознайте се с Жордан Бардела - момчето, което утре може да управлява Франция

У лица „Габриел Пери“ в Сен Дени е типична за северно парижко предградие. Агнешки глави са подредени на витрината на касапина; тениски в телена кошница се продават по 2 евро (2,30 долара) в магазин за намаления; улични търговци пласират контрабандни цигари на тротоара. Тук, в осеметажен жилищен комплекс в най-населеното предградие на столицата, е израснал Жордан Бардела. Пътят на 30-годишния мъж от срамежлив, бледолик тийнейджър до лидер на популистката десница „Национален сбор“ (RN) е забележителен. На 7 юли той може да придобие нов обрат: Марин Льо Пен, неговият ментор, ще разбере дали апелативният съд ще потвърди забраната ѝ да се кандидатира за постове поради злоупотреба с европейски средства. Ако това стане, следващия април Бардела ще бъде кандидатът на RN за френското президентство, пише The Economist .

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„По никакъв начин не ми е било съдено да се озова там, където съм днес“, размишлява Бардела на кафе в Европейския парламент, където е депутат от RN. Че тази мисъл изобщо е можела да мине през тийнейджъския му ум, казва той, е „невъзможно“. По собствените му признания „много срамежлив“ като тийнейджър, той е прекарвал часове в спалнята си, играейки „Call of Duty“ или „FIFA“. Не е посещавал нито едно от училищата, които подготвят френския елит, и е прекъснал университета. В парижките среди, сред връстници на име Шарл или Артур, Бардела е бил „подиграван“, казва той, заради работническото си име: „Може и да съм израснал на десет минути от покрайнините на Париж, но това беше друг свят“.

Издигането на Бардела в редиците на RN е зашеметяващо: член на партията на 16 години, местен деятел на 18, водач на партийната листа на изборите за Европейски парламент на 23 и избран за президент на RN на 27. Именно Марин Льо Пен — дъщерята на съоснователя на партията Жан-Мари Льо Пен — го забелязва като протеже и го издига невероятно млад. Днес към Бардела се отнасят като към малка знаменитост; той дори излиза с италианска принцеса, член на бившата кралска династия на Бурбон-Двете Сицилии. Проучванията показват, че ако Бардела бъде кандидатът, както двамата лидери се договориха в случай че забраната на г-жа Льо Пен бъде потвърдена, той би водил на първия тур с премазваща преднина — и евентуално би могъл да спечели балотажа.

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В някои отношения привлекателността на Бардела за партията е очевидна. Той е гладкото лице на една някога антисемитска партия парий, устремена към респектабилност. На първо място, той не носи фамилията Льо Пен; освен това произхожда от „93“ — най-бедния пощенски код на Франция. Той е обигран изпълнител, който подчертава изреченията си с усмивка и подготвя всяка своя поява „много, много, много методично“, казва Александър Лубе, приятел и депутат от RN. С над 2 милиона последователи в TikTok, Бардела е толкова популярен сред тийнейджърите, колкото и сред пенсионерите.

Откакто пое партията, Бардела излага своята визия: подобен на MAGA антиимигрантски, скептичен към зелените политики и анти-уок национализъм, базиран на принципа „Франция на първо място“. Европейски дипломати, които са се срещали с него, изпитват облекчение, че той нарича Русия „многоизмерна заплаха“ и би запазил френските въоръжени сили в операциите на НАТО на източния ѝ фланг. Той обаче е твърдо против присъединяването на Украйна към ЕС и иска след време да изтегли Франция от интегрираното военно командване на НАТО. Германските служители бяха предпазливо успокоени от неотдавнашния му намек за сътрудничество с Берлин, по-специално по въпросите на миграцията. И все пак амбицията на Бардела да превърне ЕС в „съюз на нациите“ включва политики, като например осигуряване на голямо съкращаване на вноската на Франция в общия бюджет, което би довело до челен сблъсък с Германия. Франция може да се присъедини към съпротивата, блокираща проектите на съюза.

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Бардела описва отношенията си с Льо Пен като „много близки“. Той все още почтително използва официалната форма „Вие“ към нея, докато тя му говори на „ти“. Но, декларира той: „Това не са отношения на попечителство“. Той започна да изразява по-различни нотки. Льо Пен иска да намали пенсионната възраст; той не е толкова сигурен. Тя изповядва левичарски държавен етатизъм, който се приема добре в североизточния индустриален регион; той иска да спечели и буржоазните десни гласоподаватели и се обърна към бизнеса с послание в подкрепа на предприемачеството.

В какво всъщност вярва този самопровъзгласил се „прагматик“? Той е добре подготвен по въпроси от фискалната до енергийната политика. Звучи по-оживено, когато осъжда това, което вижда като несправедлива позиция на Франция в доминираната от Германия Европа. Това, което наистина го пали, е имиграцията. „Нашият континент вече няма да бъде континент на европейците, ако не сложим край на миграционния поток“, заяви той пред приятели националисти в Полша наскоро. Бардела иска да сложи край на гражданството по рождение и да намали помощите за имигрантите. През юни той предизвика осъждане, след като свърза уличната насилие сред феновете, след като ПСЖ, водещият футболен клуб на столицата, спечели Шампионската лига, с „неспособността на Франция да контролира имиграцията“.

Зад този нативизъм изглежда стои нетърпимост към тези, които не успяват да се държат като неговите родители. Майката на Бардела, Луиза, е родена в Торино; бащата на баща му – италианец, който се жени за френска алжирка – също мигрира през 60-те години на миналия век. Това беше поколение, което „направи всичко, за да стане френско, да научи езика, да уважава страната, която ги е приела“ – усилие, което, съжалява той, днес „вече не се изисква“. Бардела описва Сен Дени, където майка му все още живее, като място на „трафик на наркотици, престъпност, мизерия и загуба на нашите ценности и идентичност“. Неговата завладяваща лична история премълчава някои неудобни подробности. Баща му, който се развежда с майка му, когато Бардела е съвсем малък, е ръководил малък бизнес за дистрибуция на напитки и е купил кола на сина си тийнейджър; детето от комплекса е изведено рано от държавната система и е изпратено в католическо училище в Сен Дени. Но това е добра популистка политика. Той иска да гарантира, казва той, че „страната няма да заприлича на квартала, в който израснах“.

В наши дни Бардела прекарва повече време в парижките заседателни зали и посолства — или на Гран при на Монако, където беше забелязан във VIP ложата с новата си спътница — отколкото по улиците на Сен Дени. Неговото ухажване на елита крие риск: да загуби доверие сред антисистемната база. Кевин Пфефер, депутат от RN и приятел, твърди, че неговият приказен романс „кара всички да мечтаят“. Действително той няма да е първият популист, който живее като елита. Но революционните французи може да са по-малко прощаващи от повечето останали. И Бардела, който контролира имиджа си педантично — той сгъва чистите си бели ризи, поставяйки хартиени подложки в куфара си — би трябвало да знае това.

Когато решението на съда бъде обявено, неизбежно ще има напрежение. Ако съдът намали присъдата на г-жа Льо Пен и ѝ позволи да се кандидатира следващата година, това ще го върне обратно в нейната сянка. Ако забраната бъде потвърдена, тя ще предаде семейния бизнес (осем президентски кампании общо между баща и дъщеря) на аутсайдер, макар и такъв, когото сама е избрала. Дали тази перспектива държи Бардела буден през нощта? „Ако отмина въпроса ви, ще заключите, че лъжа; ако ви кажа, че се притеснявам, това рискува да притесни и вас. Истината несъмнено е някъде по средата“.