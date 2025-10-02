България

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Депутатите гласуваха промяната в закона последователно на първо и на второ четене

2 октомври 2025, 19:37
Д епутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС. До идеята за промени се стигна, когато президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за титуляр на длъжността. Той го определи за неподходящ и политически зависим, предава NOVA.

Часове преди дебатите и гласуването по трите законопроекта, политическите сили дадоха своите заявки.

Сутринта в четвъртък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен, че шефовете на служби не могат да се назначават еднолично, и обясни, че „една година е пазил назначенията на Радев”.

Делян Пеевски: Румене, излез!

Атака към президента дойде и от лидера на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски, според когото държавният глава използва президентската институция за създаване на нов политически проект.

Още преди дебатите Бойко Борисов защити новите предложения за назначаване на шефовете на служби: „Службите стоят обезглавени – в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. Само той като едноличен господар еднолично си назначава конституционни съдии. Нищо не се прави срещу, а се прави за по-добра работа. Светът уверено върви към война. В това време ние трябва да имаме много силни служби”, заяви Борисов.

Подкрепа за новите реформи и атака към президента дойде от ДПС „Ново начало“.

„По законите ще ги подкрепим. Радев прекали – това не е игра, това е държава. В момента ви казвам, че в президентството се пишат устави и се прави партия. Той няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез!”, заяви Пеевски. 

Опозицията заяви, че ще гласува против предложените текстове.

„Ще гласуваме „въздържал се“. Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човека на Пеевски – Деньо Денев за шеф на ДАНС. Така се случи и през 2013 година, ако помните”, заяви Божидар Божанов, депутат от ПП-ДБ.

НС разглежда механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО

„Категорично няма да подкрепим тези предложения, защото те обезсмислят президентската институция. Какво ще бъде следващото нещо? Ами направо да внесат предложение, примерно за закриване на президентската институция и да приключим по този начин”, заяви Костадин Костадинов.

„Службите се използват като бухалка, за да могат да репресират хора”, каза Ивелин Михайлов.

Службите ще бъдат употребени. Така президентът Румен Радев коментира двата законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване” (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС).

„Тази промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. И службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени - не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция”, заяви Радев.

Той не скри очакванията си подобни похвати да бъдат използвани срещу него. 

Президентът припомни предложение на ГЕРБ от 2013 г., когато от партията са поискали президентската институция да е органа, който назначава шефовете на двете ведомства:

„Какво се смени сега, та си отричат сами мотивите?”, попита Радев.

Източник: NOVA    
НС ДАНС президент
