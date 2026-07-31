Случаят „Елизабет Рос“: Нови разкрития за туристката, открита мъртва в куфар в Атина

Г ръцката полиция продължава да разследва смъртта на шотландка, чието тяло бе намерено в куфар в Гърция.

Смята се, че 38-годишната Елизабет-Джейн Рос е гостувала на приятели в Атина по-рано този месец, преди да бъде намерена мъртва. Британското външно министерство оказва подкрепа и поддържа контакт с местните власти, които изясняват случая съвместно с полицията в Шотландия, съобщава The Independent .

Близките на Рос отдадоха почит в нейна памет, а леля ѝ Ан Бангам написа в социалните мрежи, че семейството „не може да повярва на случилото се“, описвайки племенницата си като „прекрасна“ и „любяща“.

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„Ужасяващо е. Просто не можем да повярваме. Тя беше толкова красиво, любящо и добро момиче“, написа тя.

„Иска ми се да можех да пипна този, който го е направил. Не беше минало много време откакто пристигна там да работи. Ще отнеме време, докато го проумеем“, добави тя.

Какво се е случило с Елизабет-Джейн Рос?

Рос е пътувала до Гърция от Единбург на 29 юни. Първоначално е отседнала при приятели в градчето Керацини, предградие на Атина, след което на 15 юли се е срещнала с приятели от САЩ в квартал „Кипсели“, съобщават гръцките медии.

Впоследствие тялото ѝ е намерено от бездомник в изоставена сграда в район „Кипсели“ на 18 юли. Предполага се, че е починала между пет и седем дни преди да бъде открита.

В момента се води разследване как тялото ѝ е попаднало в куфара. Говорител на полицията съобщи, че нито по тялото, нито по багажа има следи, които да сочат към конкретна трета страна.

Макар информацията да е оскъдна, гръцкият вестник Protothema отбелязва, че според разследващите Рос е била убита недалеч от мястото, където е намерен куфарът, което подсказва, че той е бил пренесен пеша.

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Кой е изпращал съобщения от телефона ѝ?

Полицията подозира, че телефонът на Рос е бил използван за изпращане на съобщения след смъртта ѝ — вероятно с цел да забави разследването и да отклони хората, които са я търсили.

Според информациите, изпратените текстове до нейното семейство и приятели на 15 юли са гласели, че тя „се нуждае от малко време за себе си“ и че „иска да остане сама за известно време“.

Властите работят по установяването на това кой е боравил с телефона на жертвата.

Какво казват от полицията в Атина?

Гръцките криминалисти се опитват да определят дали смъртта е резултат от „престъпно дело“, като говорител потвърди, че в момента се извършват токсикологични анализи.

Те допълват: „ Не са открити други доказателства от тялото или куфара, които да ни позволят да идентифицираме друго лице. Очакваме резултатите от токсикологичните тестове, за да установим причината за смъртта и дали става въпрос за убийство. Разследването продължава“.

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Каква е позицията на британските власти?

От Министерството на външните работи заявиха: „Мислите ни са със семейството на Елизабет в този труден момент. Предоставяме консулска подкрепа и сме в контакт с местните власти“.

Говорител на шотландската полиция посочи: „Запознати сме със смъртта на шотландската гражданка в Атина и поддържаме връзка с властите в Гърция. Нашите служители оказват подкрепа на семейството ѝ в Шотландия“.

Какво следва?

Към момента няма арестувани, докато полицията очаква токсикологичните доклади, за да потвърди дали става дума за престъпление. Остават редица въпроси около това как тялото ѝ е попаднало в куфара и кой е изпращал съобщения от нейния телефон след смъртта ѝ.