Над 8 тона при разрешени 3,5: МВР спря претоварен камион в София

Н ад 400 товарни автомобили са проверени от Столична дирекция на вътрешните работи за пет дни, съвместно с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съобщава министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във фейсбук профила си. Той описва случай, при който на “Ботевградско шосе“ полицейски екип е спрял за проверка товарен автомобил с максимално допустима маса до 3500 кг. След измерване с мобилен кантар е установено, че превозното средство е с обща маса 8350 кг, или претоварване с 4850 кг над максимално допустимата маса.

Превозното средство веднага е спряно от движение, пише още министърът, цитиран от DarikNews.bg

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Липсата на достатъчен контрол през годините назад е довел до незачитане на правилата и се сблъскваме с фрапантни случаи според Иван Демерджиев.

Министърът заявява, че контролът на пътя е и ще продължи да бъде постоянен, като няма да разчитаме на акции, а на добре планирани действия.

"Резултатът ще се види, но няма да стане с магическа пръчка. Министерство на вътрешните работи изпълнява своите задължения, за да намали жертвите", пише още той.

От началото на месеца загиналите при катастрофи са 52-ма, а от началото на годината – 270. Ранените са съответно 906 и 4667. Отчетени са 37 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г. от началото на годината в сравнение със същия период за 2025 г., припомня БТА.

Има много повече кантари, предвидени в тол системата, които за съжаление не са реализирани и не работят, каза министър Демерджиев по-рано в НС, по време на парламентарния контрол, по отношение, че има само осем действащи кантара за измерване на тежестта на товарните средства.

"Защо това е така – трябва да попитате предишните кабинети", посочи министърът. Според него проблемът е сериозен, има много аспекти и само един от тях е пътната безопасност. Създадена е междуведомствена работна група под ръководството на министъра на транспорта. Предприемат се всякакви мерки както по изграждането на липсващите кантари, така и организационни мерки, които да подобрят капацитета на ДАИ и възможността да се осъществява контрол върху товарните превози, информира още министър Демерджиев.

Той посочи, че МВР системно извършва целенасочени проверки на товарните превозни средства, за да се обезпечи тяхната техническа изправност.

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Вътрешният министър подчерта още, че разследващите органи на МВР и досъдебното производство задължително проверяват дали товарното превозно средство е било претоварено, когато това има отношение към причините за тежък инцидент. По думите му при всички тежки произшествия със загинали или ранени се образува досъдебно производство и се назначава автотехническа експертиза, която изследва всички възможни причини за произшествието.

"Претовареният товарен автомобил има значително по-дълъг спирачен път и намалена ефективност на спирачната система", посочи Демерджиев и уточни, че претоварването влияе и на устойчивостта и управляемостта, защото се променя центъра на тежестта. "Претоварването може да предизвика спукване на гума, счупване на ресор, ос или спирачен маркуч. То се анализира подробно като причина или утежняващ фактор за настъпването и последиците от транспортно произшествие", отбеляза министърът.

Демерджиев посочи, че контролът върху претоварените тежкотоварни автомобили се извършва и чрез електронната система за събиране на пътни такси. Създават се доклади и към тях автоматично се прилагат данни от измервания на масата и натоварването на ос на пътните превозни средства, каза той. Агенция "Пътна инфраструктура", чрез системата за събиране на пътни такси, осъществява контрол, като се проверяват създадените записи и на тяхна основа се съставят актове за административни нарушения, добави Демерджиев.