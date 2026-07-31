Три модела, три начина на живот: Как Samsung преосмисля сгъваемите технологии и грижата за здравето

П о време на глобалната си премиера на живо от Лондон, Samsung Electronics постави началото на нова ера при сгъваемите устройства и преносимите технологии. За да отпразнува събитието у нас, Samsung България превърна местната премиера в истински празник на таланта, изпълнен с музика, танцови изпълнения и бляскаво шоу на победителката от „Евровизия 2026“ – DARA.

Новите попълнения в семейството на технологичния гигант обаче са най-впечатляващи тогава, когато се разглеждат през призмата на реалния живот и начините, по които се вписват в ежедневието на различни типове хора.

Източник: Samsung

Първият тип потребител е мултитаскърът — динамичният професионалист, който постоянно търси максимална продуктивност и разширява границите на възможното. За него идеалният спътник е флагманът Galaxy Z Fold8 Ultra в комбинация с мощния Galaxy Watch Ultra2. Благодарение на олекотения си корпус с Flex Titanium пластина под дисплея, която допринася за дебелина от едва 4.1 милиметра в разгънато състояние и тегло от 215 грама. Телефонът е не по-голям от обичайното, а на огромния му 8.0-инчов Dynamic AMOLED 2X екран работата с дори и три приложения едновременно е изключително бърза.

Чрез интелигентния Galaxy AI и функцията Now Nudge уговорките от чатовете моментално се превръщат в предложения за календарни събития, докато Бележници в Gemini правят бързи резюмета от работните срещи. Когато денят премине в спортни приключения на открито, на китката идва Galaxy Watch Ultra2. Със своя титанов корпус, изключителна яркост от 5000 нита и издръжлива 800 mAh батерия, той следи напредъка по стръмни терени чрез функцията Trail Run и подсказва кога и колко течности са необходими чрез Nutrition Alert. А когато трябва да се улови специален момент, 200-мегапикселовата Ultra камера, позната с качествата си на Ultra флагманите на Samsung, заснема детайлни кадри с професионален цветови контрол.

Източник: Samsung

За създателя на съдържание и гуруто на социалните мрежи, който улавя и споделя всеки момент около себе си, перфектният избор е компактният Galaxy Z Flip8, допълнен от елегантния Galaxy Watch9. С тегло от едва 180 грама Flip8 функционира като завладяващ моден аксесоар. През външния си дисплей FlexWindow потребителите бързо генерират идеи за съдържание, без дори да отварят телефона.

В разгара на събитие или тренировка телефонът се поставя сгънат на масата в режим Flex, а новата функция My FanCam автоматично кадрира и проследява обекта, за да заснеме динамични видеа за социалните мрежи с 50-мегапикселовата си камера. На китката си потребителите носят олекотения и комфортен Galaxy Watch9, който дискретно следи техните жизнени показатели и ги поддържа свързани с всичко важно.

Източник: Samsung

Третата личност в тази продуктова трилогия е любопитният изследовател на ежедневието, за когото технологиите са начин да чете, да комуникира и да се забавлява едновременно. Неговият модел е Galaxy Z Fold8 — най-лекият Fold досега с тегло от 201 грама. Той разполага с външен 5.5-инчов дисплей със съотношение 10:16 за бързи съобщения и вътрешен 7.6-инчов екран със съотношение 4:3, който прави четенето на статии, книги и гледането на видеа изключително удобно.

Чрез функцията Dual Recording потребителите могат да заснемат едновременно своята реакция и събитието пред тях, а новата съвместимост между Quick Share и AirDrop позволява мигновена размяна на файлове с приятели, използващи iOS. Нощем Galaxy Watch9 се грижи за пълноценната им почивка, като анализира съня за сънна апнея и предоставя сутрешна оценка на сърдечно-съдовото здраве.

Източник: Samsung

Всички устройства от серията осигуряват безапелационна сигурност чрез платформите Samsung Knox и Knox Vault, а преминаването от други операционни системи става за броени минути с обновения Smart Switch чрез обикновено сканиране на QR код.

В момента новите модели са достъпни за предварителна поръчка до 6 август 2026 година с ексклузивни оферти.