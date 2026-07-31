Създадено за

Любопитно

Три модела, три начина на живот: Как Samsung преосмисля сгъваемите технологии и грижата за здравето

От мултитаскъра и създателя на съдържание до изследователя на ежедневието — вижте как новите Galaxy Z8 телефони, Watch Ultra2 и Watch9 се вписват в ритъма на всеки потребител

31 юли 2026, 13:56
Три модела, три начина на живот: Как Samsung преосмисля сгъваемите технологии и грижата за здравето
Източник: Samsung

П о време на глобалната си премиера на живо от Лондон, Samsung Electronics постави началото на нова ера при сгъваемите устройства и преносимите технологии. За да отпразнува събитието у нас, Samsung България превърна местната премиера в истински празник на таланта, изпълнен с музика, танцови изпълнения и бляскаво шоу на победителката от „Евровизия 2026“ – DARA.

Новите попълнения в семейството на технологичния гигант обаче са най-впечатляващи тогава, когато се разглеждат през призмата на реалния живот и начините, по които се вписват в ежедневието на различни типове хора.

Източник: Samsung

Първият тип потребител е мултитаскърът — динамичният професионалист, който постоянно търси максимална продуктивност и разширява границите на възможното. За него идеалният спътник е флагманът Galaxy Z Fold8 Ultra в комбинация с мощния Galaxy Watch Ultra2. Благодарение на олекотения си корпус с Flex Titanium пластина под дисплея, която допринася за дебелина от едва 4.1 милиметра в разгънато състояние и тегло от 215 грама. Телефонът е не по-голям от обичайното, а на огромния му 8.0-инчов Dynamic AMOLED 2X екран работата с дори и три приложения едновременно е изключително бърза.

Чрез интелигентния Galaxy AI и функцията Now Nudge уговорките от чатовете моментално се превръщат в предложения за календарни събития, докато Бележници в Gemini правят бързи резюмета от работните срещи. Когато денят премине в спортни приключения на открито, на китката идва Galaxy Watch Ultra2. Със своя титанов корпус, изключителна яркост от 5000 нита и издръжлива 800 mAh батерия, той следи напредъка по стръмни терени чрез функцията Trail Run и подсказва кога и колко течности са необходими чрез Nutrition Alert. А когато трябва да се улови специален момент, 200-мегапикселовата Ultra камера, позната с качествата си на Ultra флагманите на Samsung, заснема детайлни кадри с професионален цветови контрол.

Източник: Samsung

За създателя на съдържание и гуруто на социалните мрежи, който улавя и споделя всеки момент около себе си, перфектният избор е компактният Galaxy Z Flip8, допълнен от елегантния Galaxy Watch9. С тегло от едва 180 грама Flip8 функционира като завладяващ моден аксесоар. През външния си дисплей FlexWindow потребителите бързо генерират идеи за съдържание, без дори да отварят телефона.

В разгара на събитие или тренировка телефонът се поставя сгънат на масата в режим Flex, а новата функция My FanCam автоматично кадрира и проследява обекта, за да заснеме динамични видеа за социалните мрежи с 50-мегапикселовата си камера. На китката си потребителите носят олекотения и комфортен Galaxy Watch9, който дискретно следи техните жизнени показатели и ги поддържа свързани с всичко важно.

Източник: Samsung

Третата личност в тази продуктова трилогия е любопитният изследовател на ежедневието, за когото технологиите са начин да чете, да комуникира и да се забавлява едновременно. Неговият модел е Galaxy Z Fold8 — най-лекият Fold досега с тегло от 201 грама. Той разполага с външен 5.5-инчов дисплей със съотношение 10:16 за бързи съобщения и вътрешен 7.6-инчов екран със съотношение 4:3, който прави четенето на статии, книги и гледането на видеа изключително удобно.

Чрез функцията Dual Recording потребителите могат да заснемат едновременно своята реакция и събитието пред тях, а новата съвместимост между Quick Share и AirDrop позволява мигновена размяна на файлове с приятели, използващи iOS. Нощем Galaxy Watch9 се грижи за пълноценната им почивка, като анализира съня за сънна апнея и предоставя сутрешна оценка на сърдечно-съдовото здраве.

Източник: Samsung

Всички устройства от серията осигуряват безапелационна сигурност чрез платформите Samsung Knox и Knox Vault, а преминаването от други операционни системи става за броени минути с обновения Smart Switch чрез обикновено сканиране на QR код.

В момента новите модели са достъпни за предварителна поръчка до 6 август 2026 година с ексклузивни оферти.

Самсунг Сгъваеми устройства Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Flip8 Galaxy Watch Премиера Смарт часовници Galaxy AI
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Създадено за

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
ДВГ остава и след 2035 г., при това в доста голям мащаб

ДВГ остава и след 2035 г., при това в доста голям мащаб

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 2 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 2 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 2 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киммари Джонсън

Почина актрисата от „Бевърли Хилс, 90210“ Киммари Джонсън

Свят Преди 2 минути

Звездата е издъхнала в болница в Лос Анджелис в сряда след претърпян сърдечен инцидент в дома ѝ

Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Парите ни Преди 16 минути

Евродепутатът иска да разбере дали правителството е предлагало пред Брюксел вноската за втория стълб да бъде намалена наполовина в полза на НОИ – нещо, което премиерът и финансовият министър публично отричат

Кралица Камила с ефирната си бяла рокля и прозрачен чадър по време на проливния дъжд в Антигуа и Барбуда, който развали прическата ѝ и остави крал Чарлз III напълно мокър

Какво послание скри кралица Камила в роклята си по време на визитата в Карибите?

Свят Преди 35 минути

Съпругата на крал Чарлз III избра бяла рокля на Анна Валънтайн за официалната вечеря в карибската държава

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

България Преди 39 минути

От кореспонденцията между финансовото министерство и Брюксел става ясно, че въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от евроизискванията

„Свобода на колела“

Изчезнали животински видове и интерактивни музеи в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 44 минути

Мариана и Любо продължават да преоткриват България тази събота в 16:30 ч. по NOVA

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Парите ни Преди 45 минути

Проучване на Европейската инвестиционна банка показва, че 74% от българите са усетили значителен удар върху покупателната си способност заради поскъпването на енергията при 60% средно за ЕС

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 50 минути

От преведената днес сума 3,7 милиарда евро са за макрофинансова помощ за държавата, а 658 милиона евро са предназначени за закупуване на военно оборудване, съобщиха от Брюксел

<p>Украйна въоръжи наземен робот с огнехвъргачка - нова заплаха за руската пехота</p>

Украйна добави още една функция към наземните си роботи - руската пехота няма да е доволна

Свят Преди 54 минути

Машината е тествана от бойци на украинското военно разузнаване, но засега не са разкрити техническите ѝ характеристики и предназначението ѝ

Любомир Дацов

10% по-скъп петрол вдига цените у нас с до 0,9%: Кои отрасли поемат най-тежкия удар

Парите ни Преди 57 минути

Анализът на Любомир Дацов от Фискалния съвет показва, че при 30% поскъпване на петрола потребителските цени могат да се повишат с до 2,7%, а най-уязвим е износът

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Любопитно Преди 1 час

Какво разкриват данните за навиците на ресторантьорския бизнес ?

.

Световен рекорд: Съдия вдигна 53 червени картона в един мач в Бразилия

Любопитно Преди 1 час

Мач от младежкото първенство завърши с исторически хаос, 43 изгонени футболисти и прекратяване на срещата заради заплахи и вандализъм

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Любопитно Преди 1 час

FashionTV и три български дизайнерски бранда ще добавят стил и елегантност към най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите

DARA

DARA ще бъде специален гост на „Евровизия Азия 2026“ в Банкок

Любопитно Преди 1 час

Победителката в „Евровизия 2026“ DARA ще участва като специален гост на финала на първото азиатско издание на музикалния конкурс в Банкок на 14 ноември, където ще представи новото си парче Bad Idea пред фенове от 11 държави

<p>Руски хакери атакуваха хиляди смартфони и български военен сайт&nbsp;</p>

Мащабна руска кибератака срещу Android и iOS засегна и български военен сайт

България Преди 1 час

Руската хакерска група APT29 е използвала компрометирани уебсайтове и зловреден код за кражба на чувствителни данни от необновени мобилни устройства

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

България Преди 1 час

Мащабната операция обхвана 5 държави от ЕС, над 900 правоохранители, 13 арестувани и конфискувани имоти, автомобили и скъпи вещи

Starlink

Русия обединява усилия с Беларус за създаването на конкурент на Starlink. Какво означава това за балтийските държави?

Свят Преди 1 час

Проектът на „Бюро 1440“ цели да изгради независима руска система за сателитен интернет, която вече се използва при някои дронове в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg
1

Бели врабчета летят из Воденската гора в Лудогорието

sinoptik.bg

Коледните подаръци, които помним с години - какво ги прави специални?

Edna.bg

Джеймс Нортън влиза в ролята на секси Дядо Коледа

Edna.bg

ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027

Nova.bg

Бомбени заплахи срещу три полета до София, изтребители ги ескортираха до летищата в столицата и в Пловдив

Nova.bg