България

Безплатна имунизация за бременни срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) у нас

Целта на новата програма е да осигури пасивна защита за новородените през най-уязвимите първи месеци от живота им

31 юли 2026, 14:37
Безплатна имунизация за бременни срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) у нас
Източник: iStock

З апочна безплатна ваксинация срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) при жени, бременни в третия триместър, така че да защитят своите новородени в първите месеци от живота им. Това е една от най-честите причини за хоспитализация при кърмачета, а досега ваксината беше достъпна само ако бъде закупена от аптека, съобщава NOVA.

Румяна Левиева, която е бременна и е майка на три деца, споделя, че вече има опит с боледуващи малки бебета и е решила, че най-доброто, което може да направи, е да постави ваксината. Бебе номер четири трябва да се появи през есента, когато вируси върлуват и сред големите, и сред по-малките. Левиева посочва, че се тревожи, защото другите ѝ деца също са малки, и е сред първите, на които поставят безплатната ваксина у нас. Тя призовава бъдещите майки: „Информирайте се, дайте шанс на специалистите да ви обяснят – не се подвеждайте само от това, което четете в интернет.“

Акушер-гинекологът от болница „Шейново“ д-р Семра Алимолла обяснява механизма на защита: „Чрез ваксината майката предава през плацентата готови изградени антитела на детето още преди то да се е родило. Така тя го предпазва месеци преди то да се роди, като точно това е и най-уязвимият период за него.“

В болница „Шейново“ се намира един от десетките имунизационни центрове, към които бременните могат да се обърнат за консултация и за поставяне на ваксината. Директорът на болницата д-р Румен Велев допълва, че ползите са огромни, тъй като се защитават едновременно майката и бебето, а досега е имало пациенти, които са купували ваксината от чужбина.

Срещу малко повече от 3 милиона евро до края на 2028 г. у нас безплатно ще могат да се ваксинират 20 000 бременни. Относно наличните количества д-р Кремена Пармакова, епидемиолог в Министерството на здравеопазването, коментира:

„В България, въпреки търсенето, прилагането на ваксината е много ограничено. Смятаме, че за следващите 6 месеца тези дози биха били достатъчни.“

Повече информация за ваксината можете да прочетете ТУК.

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