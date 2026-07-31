Отложиха делото срещу бившия митнически шеф Мирослав Беляшки

О кръжният съд в Хасково не даде ход на делото срещу бившия директор на Териториалната дирекция на Агенция „Митници“ в Пловдив Мирослав Беляшки, обвинен в престъпление по служба.

Причината е отсъствието на неговия адвокат, който не е бил редовно призован. Следващото разпоредително заседание е насрочено за 25 септември.

Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“

Беляшки е обвинен, че е превишил правомощията си, като е предприел действия извън териториалната си компетентност.

Според обвинението на 17 април 2025 г. той е изискал от ръководител на звено на Митнически пункт „Капитан Андреево“ да му предаде товарен автомобил, който в този момент е бил проверяван. Става дума за камион, за който е имало информация от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) във връзка с движение на рискови стоки.

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

Товарният автомобил е превозвал 1400 мастербокса цигари, или общо около 700 000 кутии.

Камионът е пътувал в режим „транзит“ от Грузия към Нидерландия. Според прокуратурата целта на Беляшки е била товарът да бъде придружен под митнически конвой до Митнически пункт „Видин“, откъдето да напусне територията на България.

Обвинението твърди, че по този начин е можело да бъде набавена облага за юридическо лице, изразяваща се в неплащане на пълния размер на акциза за цигарите. Според прокуратурата размерът на потенциално избегнатия акциз е 1 492 649,50 евро.

Какво каза Беляшки

След днешното заседание Мирослав Беляшки определи делото като „пълен фарс“.

„Това, което се случва, е пълен фарс, а потърпевш може да бъде всеки български гражданин“, коментира той.

Бившият митнически директор заяви, че е изпълнявал законовите си задължения на „Капитан Андреево“. По думите му действията срещу него са свързани с икономически, а вероятно и с политически интереси.

Как се разви делото

След започването на разследването Софийският апелативен съд определи на 8 май 2025 г. най-тежката мярка за неотклонение за Беляшки – „задържане под стража“.

На 11 юли 2025 г. Софийският градски съд промени мярката му в „домашен арест“.

На 28 октомври 2025 г. Софийският апелативен съд отново я смекчи и определи парична гаранция от 8000 лева.

Разпоредителното заседание по делото в Окръжния съд в Хасково е насрочено за 25 септември.