Симона Пейчева с позиция по казуса с убийството на Владимир Янков

„През последните дни по мой адрес бяха публикувани множество неверни и спекулативни твърдения”.

Това заяви в позиция във Фейсбук бившата световна шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева.

Нейният коментар идва, след като стана ясно, че тя е сред последните хора, които са видели жив бизнесмена Владимир Янков, чието тяло беше намерено в къщата му след умишлен палеж в Банкя.

СДВР: Не издирваме Симона Пейчева във връзка с убийството на Янков

„Не съм давала интервюта и няма да коментирам публично случилото се. Това не е израз на укриване или нежелание за съдействие, а на уважение към една човешка трагедия и към работата на разследващите органи”, посочи Пейчева.

„От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР. Това беше потвърдено и с официалната позиция на институциите, че не съм издирвана и не се укривам”, подчерта Пейчева.

Има заподозрени за смъртта на бизнесмена в Банкя

„От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат. Моля всички медии да се въздържат от разпространяване на неверни твърдения и внушения, които засягат не само моето име, но и близките ми, професионалната ми дейност и хората, които стоят зад мен”, призова Пейчева.

„В продължение на повече от 20 г. съм заставала пред обществото чрез спорта, работата си и каузите, в които вярвам и днес ще остана вярна на същите принципи - уважение, достойнство и отговорност. Благодаря на всички, които проявяват човечност и уважават правото ми да бъда далеч от медийния шум”, добави Пейчева.

Случаят със смъртта на бизнесмена Владимир Янков започна със сигнал за пожар в Банкя в ранните часове на 27 юли, на който реагират екипи на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. При потушаването на огъня пожарникарите откриват в една от стаите силно обгорялото тяло на 56-годишния собственик.

На втория етаж на къщата пожарникарите установяват повече от едно огнище на пожара, което води към версията за умишлен палеж. В хода на разследването Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство за предумишлено убийство.

Днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че разследващите органи вече имат заподозрени лица по случая.