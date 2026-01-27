Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Г раждани се сърбаха на протест пред сградата на Народното събрание (НС) в София и се обявиха срещу участието на България в Съвета за мир под патронажа на САЩ. Протестът е регистриран в Столична община (СО) и е организиран във Фейсбук от неформалната група „Солидарност с Палестина“. В района има засилено полицейското присъствие, а движението е свободно.

Част от протестиращите са входирали отворено писмо в деловодството на парламента с над 770 подписа в него. Те настояват за незабавно прекратяване на действията по легитимиране на Съвета за мир от страна на България.

Според тях правителството в оставка няма правомощията да обвързва страната с нови международни структури, алтернативни на ООН. По техни думи присъединяването към формата крие риск от непосилни финансови ангажименти за държавния бюджет в размер на един милиард долара.

Протестиращите държат плакати с надписи ,,Минеаполис до Газа, Тръмп е зараза" и ,,България отново на грешна страна".