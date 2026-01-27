България

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Част от протестиращите са входирали отворено писмо в деловодството на парламента

27 януари 2026, 18:39
Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни
Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер
И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте
Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи
Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото
Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима
Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи
„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

Г раждани се сърбаха на протест пред сградата на Народното събрание (НС) в София и се обявиха срещу участието на България в Съвета за мир под патронажа на САЩ. Протестът е регистриран в Столична община (СО) и е организиран във Фейсбук от неформалната група „Солидарност с Палестина“. В района има засилено полицейското присъствие, а движението е свободно.

Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?

Част от протестиращите са входирали отворено писмо в деловодството на парламента с над 770 подписа в него. Те настояват за незабавно прекратяване на действията по легитимиране на Съвета за мир от страна на България.

Според тях правителството в оставка няма правомощията да обвързва страната с нови международни структури, алтернативни на ООН. По техни думи присъединяването към формата крие риск от непосилни финансови ангажименти за държавния бюджет в размер на един милиард долара.

Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир

Протестиращите държат плакати с надписи ,,Минеаполис до Газа, Тръмп е зараза" и ,,България отново на грешна страна".

Източник: БТА, Марин Колев, Александра Крумова    
Протест Народно събрание
