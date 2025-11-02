България

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя"

2 ноември 2025, 14:31
Граждани се събраха пред Съдебната палата в София в името на всички загинали по пътищата. 

Източник: БТА

Протестиращи казаха, че са дошли да изразят гражданската си позиция и да подкрепят близките на загинали при катастрофи и допълниха, че според тях всеки родител трябва да го направи. Пътната безопасност е животът и здравето на нашите деца, каза един от протестиращите и отбеляза, че твърде малко хора са дошли на протеста. Всеки път е така, в социалните мрежи всички сме велики, но когато става дума за действия – хората се броят на пръсти, каза друг протестиращ. Според част от събралите се една от основните причини за катастрофите е корупцията. Когато знаеш, че няма наказание, нямаш страх или съвест да спазваш нормите, посочи протестиращ.

Източник: БТА

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя" във Фейсбук. Представители на сдружението заявиха, че това няма да е последната им демонстрация. 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
