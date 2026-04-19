Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

К метът на Лом е записан как агитира служители на общинско предприятие и дава указание за гласуване в полза на определена политическа партия. Публикуван е клип в социалните мрежи, в който се чува как кметът предлага по 50 евро на всеки гласуващ, предаде NOVA.
По случая се води разследване.
По-рано беше подаден и друг сигнал купуване на гласове в ломското село Трайково.
Междувременно в област Монтана имаше проблем с машините.
В секцията в село Спанчевци, община Вършещ, забелязаха, че след като се пусне бюлетината, тя се отваря и така се вижда вотът на хората.