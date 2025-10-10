България

Прокуратурата разпита заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

В четвъртък на разпит беше и шефа на завода за отпадъци Николай Савов

Обновена преди 44 минути / 10 октомври 2025, 08:30
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация
Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"
Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби
Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза
След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите
Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

Земеделци излизат на протест в защита на българското производство
Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя

Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя
Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

П рокуратурата извика на разпит зам.-кмета на София в ресор "Екология" Надежда Бобчева, както и шефа на завода за отпадъци в разгара на кризата с боклука Николай Савов. Това са ангажираните с чистотата на столицата лица. Все още не е ясно какъв е обектът на досъдебното производство.

След срещата си със следователите в четвъртък Савов уточни, че тя е била във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци

На влизане Бобчева не пожела да коментира случилото се, само уточни, че е привикана за пръв път в прокуратурата.

"Имам своите подозрения защо ще ме разпитват, но не знам. Ще говоря като свърши разпитът", обяви тя.

След като излезе от сградата, заместник-кметът не разкри естеството му, като обясни, че е била предупредена да пази конфиденциалност.

"Бях предупредена да не споделям информация от целта на сегашното посещение в прокуратурата. Единствено мога да кажа, че не е свързано с настоящата ситуация с кризата с боклука в София. В РИОСВ и РЗИ бяха направени 17 проверки в последната година и половина. Това е непрекъснат контрол. Съвпадението със сегашната ситуация не е окей. Общински съветници ми се похвалиха, че са подали сигнали за РИОСВ. Сред тях е Антон Хекимян от ГЕРБ. Предполагам, че заради него са ме викнали на разпит", посочи зам.-кметът.

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

"Техническото обезпечаване на сметоизвозването в столичните райони "Люлин" и "Красно село" върви към разрешаване, остава да наемем хора", заяви след разпита Бобчева във връзка с кризата със сметопочистването в София.

"Получаваме помощ от общините Елин Пелин, Ботевград, Панагюрище и Благоевград. От тях сме получили техниха, като предстои да получим и от гражданското сдружение Гората.бг, които ще ни предоставят два допълнителни камиона. След вчерашното решение на Столичния общински съвет имаме решение на проблема", каза Бобчева. 

Тя допълни, че има оферти от фирми за сметоизвоване.

На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“, предаде NOVA.

Там ще присъстват служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.

Източник: БТА/Марин Колев; NOVA    
софия боклук прокуратура разпит зам. кмет екология
Последвайте ни
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат ориз?

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рязко се повиши нивото на река Янтра, наводнени са земеделски площи

Рязко се повиши нивото на река Янтра, наводнени са земеделски площи

България Преди 12 минути

На този етап няма пряка опасност за населението и имуществото на хората

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Свят Преди 30 минути

Причината - участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

България Преди 1 час

Решението беше взето с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, БСП, ИТН и независимите, напуснали групата на АПС и вече подкрепят формацията на Делян Пеевски

Министър Гроздан Караджов представи новите локомотиви на първи перон на Централна жп гара София

Българските железници с 3 нови локомотива: Имена на герои ги водят

България Преди 1 час

Новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност European Train Control System-ETCS, която ще бъде активирана след инсталиране

<p>Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother</p>

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

България Преди 1 час

ГЕРБ иска закриване на Комисията

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на улица „Ангел Димитров”

Карлос Насар

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

България Преди 1 час

Карлос Насар продължи да затвърждава статута си на един от най-големите таланти в историята на българските щанги и на световната сцена изобщо

Дина Болуарте

Конгресът на Перу свали президентът Дина Болуарте от власт

Свят Преди 2 часа

Решението идва на фона на нарастващо обществено недоволство от неспособността ѝ да овладее ширещата се престъпност в страната

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Свят Преди 2 часа

Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, заяви президентът

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Схемата им действала чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати

Гражданство след три години в Германия? Край на това

Гражданство след три години в Германия? Край на това

Свят Преди 2 часа

През 2024 година Германия създаде възможност за улеснено получаване на гражданство в страната след едва три години във Федералната република

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

България Преди 2 часа

„Сега е моментът за ваксинация“, категоричен е Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки

Доналд Тръмп

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Свят Преди 3 часа

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я „несъвместима с нашата социална държава и нашата визия за света“

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е паднала в канавката

<p>НС гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация</p>

Парламентът гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

България Преди 4 часа

Предложенията на "Има такъв народ" бяха обсъдени на извънредно заседание вчера в НС

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Какво казва датата ти на раждане за твоята карма?

Edna.bg

Напиши нещо на лист и виж какво издава почеркът ти за теб

Edna.bg

Стоилов: Турция е по-качествен отбор, подкрепата на феновете ни е много важна

Gong.bg

Боримиров: Днешният ден е паметен за мен

Gong.bg

Мария Корина Мачадо получи Нобелова награда за мир

Nova.bg

Над 5 метра: Рязко се повишиха нивата на Янтра, наводнени са земеделски площи (СНИМКИ)

Nova.bg