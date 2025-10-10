Прокуратурата разпита заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

П рокуратурата извика на разпит зам.-кмета на София в ресор "Екология" Надежда Бобчева, както и шефа на завода за отпадъци в разгара на кризата с боклука Николай Савов. Това са ангажираните с чистотата на столицата лица. Все още не е ясно какъв е обектът на досъдебното производство.

След срещата си със следователите в четвъртък Савов уточни, че тя е била във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци

На влизане Бобчева не пожела да коментира случилото се, само уточни, че е привикана за пръв път в прокуратурата.

"Имам своите подозрения защо ще ме разпитват, но не знам. Ще говоря като свърши разпитът", обяви тя.

След като излезе от сградата, заместник-кметът не разкри естеството му, като обясни, че е била предупредена да пази конфиденциалност.

"Бях предупредена да не споделям информация от целта на сегашното посещение в прокуратурата. Единствено мога да кажа, че не е свързано с настоящата ситуация с кризата с боклука в София. В РИОСВ и РЗИ бяха направени 17 проверки в последната година и половина. Това е непрекъснат контрол. Съвпадението със сегашната ситуация не е окей. Общински съветници ми се похвалиха, че са подали сигнали за РИОСВ. Сред тях е Антон Хекимян от ГЕРБ. Предполагам, че заради него са ме викнали на разпит", посочи зам.-кметът.

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

"Техническото обезпечаване на сметоизвозването в столичните райони "Люлин" и "Красно село" върви към разрешаване, остава да наемем хора", заяви след разпита Бобчева във връзка с кризата със сметопочистването в София.

"Получаваме помощ от общините Елин Пелин, Ботевград, Панагюрище и Благоевград. От тях сме получили техниха, като предстои да получим и от гражданското сдружение Гората.бг, които ще ни предоставят два допълнителни камиона. След вчерашното решение на Столичния общински съвет имаме решение на проблема", каза Бобчева.

Тя допълни, че има оферти от фирми за сметоизвоване.

На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“, предаде NOVA.

Там ще присъстват служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.