Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

По делото бяха разпитани двама свидетели

29 септември 2025, 13:06
И ма справка, че все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров, каза прокурор Ивайло Петров пред медиите след заседание в Софийския градски съд по делото срещу бившия следовател. Той добави, че все още не е ясно къде е Петров. Днес по делото бяха разпитани двама свидетели, сред които адвокат Магдалена Момчовска.

Делото срещу Петров (известен с прозвището Еврото – бел. ред.) беше образувано на 28 юли 2021 година. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Пропуски, допуснати при разследването, върнаха делото срещу Петьо Петров

Прокурор Петров обясни пред журналисти, че според обвинението Петьо Петров е организирал да бъде предадена молба от името на Димитър Ламбовски, заблудил е прокурора, който е върнал 550 хил. евро, иззети от банкова касета на Юлия Златанова, на Ламбовски, който пък ги предал на Павлова, а тя на Петров.

Адвокат Момчовска е представлявала Илия Златанов пред прокуратурата във връзка с предаването в негово притежание на монети, веществени доказателства. Тя е работила към дружество на Любена Павлова (бивша съпруга на Петьо Петров – бел.ред.), която била сключила договор със Златанов, запознала ги и в тази връзка Момчовска го е представлявала пред органите на реда към онзи момент. Златанов ѝ бил представил фактури и документите за монетите, а когато се била върнала от отпуск на бюрото си открила три протокола за изземване, като не попитала кой ги е оставил. Не знаела и чие име било записано в тях като лице, от което са иззети доказателства. Впоследствие подала молба от името на Златанов до прокуратурата монетите да му бъдат върнати. В целия процес, по думите ѝ, Любена Павлова не ѝ е казвала какво да прави.

Делото срещу Петьо Петров - Еврото отново не тръгна

Момчовска разказа, че е отишла със Златанов в прокуратурата, където цял ден продължило предаването на по-голямата част от монетите, иззети като доказателства. Накрая били натоварени в количка за дела, която по думите на адвокатката била бутана от прокурор Пейчинов и сложени в черен джип, в който била Любена. На място бил и Илия Златанов. После всички заедно си тръгнали.

Адвокатката призна, че е виждала в офиса, в който е работила, Петьо Петров, но, по думите ѝ, той не ѝ е давал указания. Тя го познавала още от времето, когато е работила в следствието като деловодител.

Източник: БТА, Константин Костов    
