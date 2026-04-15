Делото срещу Петьо Еврото: Съдът отказа очна ставка между Илия Златанов и прокурор Димитър Франтишек

С офийският градски съд проведе поредно заседание по делото срещу Петьо Петров, обвинен в документна измама в особено големи размери. Съдът отказа очна ставка по ключов спор, а експертиза не успя да оцени част от иззетото злато.

По време на заседанието съдът не уважи искането за провеждане на очна ставка между Илия Златанов и прокурора Димитър Франтишек.

Тръгна делото срещу Петьо Петров-Еврото

По думите на адвокат Минчо Спасов, защитник на част от пострадалите, Франтишек отрича да е познавал Златанов, докато последният твърди под клетва за многократни срещи. Въпреки противоречията съдът е преценил, че очна ставка не е необходима.

Проблеми с оценката на златото

В съдебната зала беше изслушано вещото лице Сашо Николов, което представи експертиза на иззетото имущество.

Оказва се, че част от златните монети не са оценени, тъй като липсва достатъчно информация за тяхното тегло. По думите на експерта всяка монета е с различна маса, което затруднява изготвянето на точна стойност.

Обвиненията

Според прокуратурата в периода октомври 2019 г. – март 2020 г. Петров е придобил чрез неистински документи имущество без правно основание, включително:

147 златни монети за над 100 хил. лева

златно кюлче от 1 кг

550 хил. евро

По данни на обвинението те са собственост на Явор Златанов и негови близки.

Спорни действия по разследването

В хода на заседанието стана ясно, че следовател е получил указания къде да търси златните монети при обиските през 2020 г.

Според адвокат Спасов, прокурор Франтишек е бил назначен по делото в деня на действията и е присъствал лично на обиска, въпреки че официалната информация от МВР не съдържа данни за подобни ценности.

Делото срещу Петьо Петров – Еврото се разглежда задочно, тъй като той се издирва с европейска заповед за арест. Случаят стана публично известен като част от по-широки разкрития за предполагаеми схеми за влияние в съдебната система, свързвани с т.нар. афера „Осемте джуджета“.

Разследването беше образувано през 2021 г. и предизвика сериозен обществен интерес заради твърденията за злоупотреби, натиск и нерегламентирано влияние върху институции.

Следващото заседание по делото е насрочено за 21 май.