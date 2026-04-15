Делото срещу Петьо Еврото: Съдът отказа очна ставка между Илия Златанов и прокурор Димитър Франтишек

На днешното заседание беше изслушано вещото лице Сашо Николов

15 април 2026, 11:13
С офийският градски съд проведе поредно заседание по делото срещу Петьо Петров, обвинен в документна измама в особено големи размери. Съдът отказа очна ставка по ключов спор, а експертиза не успя да оцени част от иззетото злато.

По време на заседанието съдът не уважи искането за провеждане на очна ставка между Илия Златанов и прокурора Димитър Франтишек.

По думите на адвокат Минчо Спасов, защитник на част от пострадалите, Франтишек отрича да е познавал Златанов, докато последният твърди под клетва за многократни срещи. Въпреки противоречията съдът е преценил, че очна ставка не е необходима.

Проблеми с оценката на златото

В съдебната зала беше изслушано вещото лице Сашо Николов, което представи експертиза на иззетото имущество.

Оказва се, че част от златните монети не са оценени, тъй като липсва достатъчно информация за тяхното тегло. По думите на експерта всяка монета е с различна маса, което затруднява изготвянето на точна стойност.

Обвиненията

Според прокуратурата в периода октомври 2019 г. – март 2020 г. Петров е придобил чрез неистински документи имущество без правно основание, включително:

  • 147 златни монети за над 100 хил. лева
  • златно кюлче от 1 кг
  • 550 хил. евро

По данни на обвинението те са собственост на Явор Златанов и негови близки.

Спорни действия по разследването

В хода на заседанието стана ясно, че следовател е получил указания къде да търси златните монети при обиските през 2020 г.

Според адвокат Спасов, прокурор Франтишек е бил назначен по делото в деня на действията и е присъствал лично на обиска, въпреки че официалната информация от МВР не съдържа данни за подобни ценности.

Делото срещу Петьо Петров – Еврото се разглежда задочно, тъй като той се издирва с европейска заповед за арест. Случаят стана публично известен като част от по-широки разкрития за предполагаеми схеми за влияние в съдебната система, свързвани с т.нар. афера „Осемте джуджета“.

Разследването беше образувано през 2021 г. и предизвика сериозен обществен интерес заради твърденията за злоупотреби, натиск и нерегламентирано влияние върху институции.

Следващото заседание по делото е насрочено за 21 май.

Източник: БГНЕС; БТА/Марин Колев    
Петьо Петров Пепи Еврото съд дело
Кейти Холмс и Джошуа Джаксън се събраха в Ню Йорк преди общия си филмов проект „Щастливи часове". 47-годишната актриса впечатли със сияйна визия и сподели тайните си за естествена красота

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш

„Богът на хаоса" Апофис се завръща: Рядък астероид ще бъде видим с невъоръжено око над Земята

Преминаването на астероида 13 април 2029 г. ще бъде видимо за наблюдатели от Източното полукълбо, ако времето позволява. То ще бъде достатъчно близо, така че наблюдателите на небето няма да се нуждаят от телескоп или бинокъл, за да го видят

Анатолий Замфиров потвърди, че Малена е много по-добре и даже вече може да върти бавно педалите на велоергометър

Урсула фон дер Лайен заяви, че вече съществува технически готово решение

Депортират китайски учен от САЩ: Опитал да внесе опасни бактерии в пратка с дамско бельо

Разследване на ФБР и митническите служби разкрива укритата пратка от Китай

Вижте как тираните използват морала за параван на разврат, изневери и системно насилие зад затворени врати.

Хороскопът за края на тази седмица обещава благоприятен период за няколко зодиакални знака. Очакват се подобрения в различни области на живота

Въпреки дългогодишното си приятелство с Виктор Орбан, американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепа за новия унгарски лидер Петер Мадяр. Докато Вашингтон се подготвя за работа с „Тиса", анализатори определят изборния резултат като ключов момент за националистическите движения в Европа

Крис и Кайли Дженър искат да си върнат контрола над Kylie Cosmetics и вече са представили идеята на Джеф Безос

В Киевската област официални представители също съобщиха за нападение с дронове

Бомбените атентати са изключително необичайно явление в Ислямската република

Това се случва само ден, след като двете страни обявиха намерение да започнат преки мирни преговори

Никол Кидман с разтърсващо признание за следващата роля в живота ѝ

Популацията на инвазивния вид нараства и застрашава местни екосистеми и хора

