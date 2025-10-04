България

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

4 октомври 2025, 13:39
Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение
Източник: iStock photos/Getty images

С лед публикуваната на сайта на прокуратурата позиция по повод постановените съдебни разпореждания от зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и председателя на Второ наказателно отделение на ВКС, от институцията излязоха с позиция. 

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

Ето какво гласи тя:

„Публикуваната на сайта на прокуратурата „позиция“ по повод постановените съдебни разпореждания от зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и председателя на Второ наказателно отделение на ВКС по съдържание е непремерена и засяга престижа на съдебната власт.

С нея недопустимо се оспорва суверенното правомощие на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд независимо да изпълняват конституционната си задача.

Съгласно Конституцията на Република България Върховният касационен съд е висша съдебна инстанция. На този съдебен орган е възложено разглеждането и решаването на определен вид дела, включително и производствата по възобновяване на наказателни дела. Компетентността му да преценява основанията за допустимост, респективно основателност, на подадено искане за възобновяване е неоспорима. Няма демократична държава, в която представител на прокуратурата да си позволява публично да оспорва изключителното правомощие на съдиите от Върховния касационен съд да решават делата си въз основа на собствен тълкувателен анализ.

Стигматизирането на съдии за правните им изводи по конкретни дела – в случая за това, че не са споделили тълкуването на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по отношение на действието на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ – далеч надхвърля границите на допустимата критика, като поражда само негативна нагласа към съда, подкопава авторитета му и реално накърнява неговата независимост.

„Позицията“ съдържа опасни внушения за неясни политически обвързаности на „ръководството на ВКС“ и негово нелегитимно участие при решаване на делата.

Във Върховния касационен съд не се практикуват командно-административни методи на въздействие върху вътрешното съдийско убеждение, основано на закона и доказателствата по съответното дело. Съдиите са свободни хора, напълно политически неутрални, с отлична правна квалификация и високи нравствени качества, с устойчиво осъзнаване на съдийската си независимост. Мотивите на постановените разпореждания, предизвикали гнева на високопоставени представители на прокуратурата, достатъчно ясно разкриват присъщите за съдебните актове обективност, конкретен анализ, обоснованост на направените изводи. Внушението, че членовете на Общото събрание на Наказателната колегия се поддават на влияние и могат безкритично под натиск да приспособяват правните си изводи към определен удобен за някого резултат, тенденциозно ги злепоставя.

Съдиите във Върховния касационен съд не са изпълнители на чужда воля. От тях не трябва да се очаква да нарушават служебните си задължения, за да оправдаят нечии очаквания.

В правовата държава е немислимо висши представители на прокуратурата да насъскват обществото срещу съда. Неморално е констатираното от съдиите нарушение на закона (чл. 173, ал. 15 от ЗСВ) да се противопоставя на правата на гражданите, пострадали от престъпления. Интересите на правосъдието няма как да бъдат защитени чрез мултиплициране на едно закононарушение, нито чрез игнорирането му. Тогава самата идея за законност би загубила смисъл.

Върховенството на закона е ценност от основно значение, необходима за доверието на гражданите в публичните институции. Съдът не може да изпълнява социалното си предназначение, ако държавните институции не зачитат неговите актове или насаждат недоверие към интегритета на съдиите, или опитват да всеят разделение между съдиите. Когато обективността на съдийската дейност безпочвено се поставя под съмнение, преследваният резултат е да се дискредитира независимостта на съда. А обругаването тъкмо на Върховната съдебна инстанция е ясен знак за мащабен натиск върху всички съдии. Именно такива цели са нелегитимни и в разрез с принципа на върховенството на правото. Опитите за постигането им трябва да срещнат решителна съпротива, защото декларираната ни съпричастност към европейските демократични ценности не е демагогия”.

Източник: ВКС    
ВКС позиция
Последвайте ни
Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

България Преди 14 минути

ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

България Преди 2 часа

Двама души са били спасени снощи

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Технологии Преди 3 часа

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Свят Преди 3 часа

Той предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство на бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

България Преди 4 часа

На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната, заяви главният комисар

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

България Преди 5 часа

Обстановката в региона вече е нормална

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Свят Преди 6 часа

Тръмп обеща, че съгласно мирния план, "всички страни ще бъдат третирани справедливо"

<p>Заплаха от дронове затвори летището в Мюнхен за втора поредна вечер</p>

Заради заплаха от дронове: Летището в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер

Свят Преди 6 часа

23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

България Преди 6 часа

Движението беше преустановено до ранните часове в събота сутрин

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Любопитно Преди 6 часа

Правилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Любопитно Преди 6 часа

Скорпионите може да играят жизненоважна роля в борбата срещу рака на мозъка

АМ "Хемус"

4 октомври: Първа копка на „Хемус“ – магистралата, която чакаме половин век

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Свят Преди 6 часа

Сравнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан

Снимката е илюстративна

Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

България Преди 6 часа

Северозападен вятър и по-ниски температури ще бележат началото на седмицата, с повишение по Черноморието

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 14 часа

Програмистът Александър, треньорът по борба Дино и миньорът Теодор-Чикагото продължават напред в надпреварата

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Ирена Сендлер: светицата от Варшава, която спасява живота на 2500 деца

Edna.bg

Преди трагедията: приказната любовна история на Лиъм Нийсън и Наташа Ричърдсън

Edna.bg

Последен шанс за Аморим? Мачът със Съндърланд ще е съдбоносен

Gong.bg

Левски без Рилдо срещу Берое

Gong.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg

Отиде си звездата от "Октопод" Ремо Джироне (СНИМКИ)

Nova.bg