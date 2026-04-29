Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

Земеделският министър Иван Христанов разпореди закриване на държавното дружество заради финансови загуби и връзки със санкционирани лица. В отговор Съветът на директорите подаде оставка, като защити проекта и обвини министерството в липса на диалог

Обновена преди 48 минути / 29 април 2026, 12:12

"От най-високо паднахме до най-ниско": Малена Замфирова коментира възстановяването си
Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения

Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения
МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа

МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа
България в топ 4 на ЕС по поскъпване на дизела заради Близкия изток

България в топ 4 на ЕС по поскъпване на дизела заради Близкия изток
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград

Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград
Служебното правителство провежда едно от последните си заседания

Служебното правителство провежда едно от последните си заседания
Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него

Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него

С лужебният кабинет сложи край на проекта „Магазин за хората“ със започването на процедура по закриване на държавното дружество поради финансови загуби и съмнения за корупционни схеми. Решението бе обявено от земеделския министър Иван Христанов и подкрепено от премиера Андрей Гюров, който определи веригата като „държавно финансиран експеримент за източване“. В отговор ръководството на дружеството подаде колективна оставка, отричайки обвиненията и обвинявайки държавата в липса на стратегия и умишлено подкопаване на социалната инициатива.

Разпоредих започване на процедура по закриване на дружеството "Магазин за хората". Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерски съвет. 

"Днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората", каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет. По думите му около 2 млн. лева вече са изразходвани от предвидените 10 млн. лева, а останалите средства ще бъдат върнати в бюджета.

Христанов посочи, че инициативата още от създаването си е била "трагично опозорена" за Министерството на земеделието заради връзки с "ноторно известна фигура, санкционирана по закона "Магнитски", което е поставило петно върху проекта.

По думите на министъра за първите три месеца при заложени приходи от 1,48 млн. лева реално изпълнените приходи са 420 хил. лева или по-малко от една трета. В същото време за този период няколко души са получили общо 170 хил. лева възнаграждения, допълни Христанов. 

Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка

Служебният премиер Андрей Гюров сравни държавните магазини с "политическо алиби" и верига за източване на публичен ресурс и съобщи, че земеделският министър му е докладвал за скандални загуби. 

Министърът на земеделието Иван Христанов ми докладва за скандални загуби във веригата "Магазини за хората", тази верига, която беше създадена като политическо алиби. Рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.

"Тази сутрин искам да кажа няколко думи за "Магазините на човека". За това дали има схема за празни рафтове и пълни джобове", посочи Гюров.

Според министър-председателя ситуацията все повече прилича на "държавно финансиран експеримент за източване". "Вече сме виждали в България фалити по "Магнитски". Искаме да знаем дали сме изправени пред поредния такъв случай", попита служебният министър- председател. 

Гюров подчерта, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират подобни структури. "Това не е социална политика. Това е поредната витрина за провала на един модел, който гражданите свалиха с протести", добави Гюров.

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

По-рано стана ясно, че Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД е подал заявления за напускане. 

Ето и пълната позиция на "Магазин за хората" ЕАД:

"Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД подаде заявления за напускане.

Решението е взето въпреки успешното разгръщане на мрежа от 110 обекта в 90 населени места

Решението е вследствие на продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерство на земеделието и храните, ясна управленска посока и подкрепа от принципала. Въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията ни за изграждане и разпространение на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места, не получихме задоволителна за нас оценка, а в публичното пространство често се формираха внушения, които подкопават доверието в проекта. Дружеството функционираше в среда на противоречиви публични сигнали и отсъствие на координация.

През последните месеци липсваше каквато и да е пряка комуникация с принципала, който носи отговорността да упражнява правата на собственик с грижата на добър стопанин и да осигурява стратегическа посока и устойчивост на дружеството. Вместо това ключовият диалог се водеше предимно чрез медиите. Подобен подход считаме за неефективен, несъответстващ на добрите управленски практики и в крайна сметка неблагоприятен за развитието на дружеството и за хората в малките населени места, за които този проект е изграден. Той създаде управленска несигурност, подкопа доверието и затрудни устойчивото развитие на инициативата.

Липсата на навременен институционален диалог доведе до множество изкривявания и  недоразумения в публичното пространство, включително по отношение на комуникацията на основни икономически показатели, като замяната на оборот с доход от продажби (марж), които  можеха да бъдат избегнати.

Същевременно от ръководството на МЗХ не беше поставено изискване за актуализация или преработка на стратегията, бизнес плана или други ключови управленски документи, които са основни инструменти за управление на всяко публично предприятие. Комуникацията се ограничаваше предимно до изискване на оперативна информация във вид на множество справки, при кратък срок, без стратегическа рамка. Необходимата информация винаги е била предоставяна в срок.

Към момента "Магазин за хората" ЕАД е изградило мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, с още 25-30 в процес на договаряне. Проектът започна като пилотна инициатива, премина успешно през всички етапи на тестване и към днешна дата вече е реален принос към подобряване на ежедневния достъп до основни стоки за десетки хиляди български граждани, на цени 20–30% под регулярните цени в големите търговски вериги, сравними с техните промоционални цени.

Всеки един от членовете на Съвета на директорите вложи не само професионалната си експертиза, но и значителен личен ресурс и време в развитието на дружеството. Водещото за нас никога не са били възнагражденията, а целта да доведем ниските цени до хората в нужда. Още в началото на проекта дадохме ясен знак за това, като започнахме работа  при възнаграждение като членове на Съвета на директорите в размер на около 400 евро на човек – в период, в който положихме значителни усилия за стартирането на дейността на дружеството като публично предприятие без изграден административен капацитет. С настоящия акт ясно потвърждаваме тези думи – не се държим на всяка цена за позициите и заплатите, както се внушава в медийното пространство.

Особено удовлетворение за нас беше всяко посещение на място в обектите и разговорите с хората. Там видяхме реалния ефект от нашата работа - облекчаване на семейните бюджети и възможността хората да купуват качествени продукти на доскоро немислими за тях цени, близо до дома си. Тяхната оценка и доверие са най-важният измерител за смисъла на този проект.

Изразяваме искрена благодарност към екипа на дружеството, към експертния екип на Министерството на земеделието и храните, както и към нашите партньори - производители и търговски обекти, които положиха неимоверни усилия, за да осъществят амбициозния замисъл за реализирането на инициативата в толкова кратки срокове. Без тяхната отдаденост и професионализъм постигнатите резултати нямаше да бъдат възможни.

Въпреки подадените заявления за напускане заявяваме ясно, че ще продължим да изпълняваме задълженията си в рамките на предизвестието с необходимата отговорност и ангажираност към дейността на дружеството, служителите, партньорите и обществения интерес.

Надяваме се, че поставеното начало ще бъде надградено и каузата за достъпни цени в малките населени места ще продължи да се развива устойчиво за в бъдеще."

Създават държавна верига магазини с български стоки - "Магазин за хората"

Реакция дойде и от "Да, България": 

Днес Министерският съвет сложи край на т.нар. магазини за хората - поредната популистка инициатива, създадена от ГЕРБ по поръчка на Делян Пеевски в края на миналата година, се казва в позиция на "Да, България", публикувана във Фейсбук.

На брифинг в Министерския съвет служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи, че е разпоредил  веригата "Магазините за хората" да бъдат закрити.

Въпреки гръмкото си име, проектът, вместо магазини, се оказа нищо повече от обикновени щандове, които струват на данъкоплатците 10 млн. лв., отпуснати от кабинета „Желязков“ без никакъв предварителен анализ, посочват от "Да, България".

Според политическата сила резултатите за 2025 г. говорят сами за себе си - “Магазините за хората” са на 284 хил. лв. загуба, което е "поредната нерентабилна инвестиция по идея на Пеевски, която всички плащаме, без тя да носи реален ефект за обществото".

"Подобни схеми са визитната картичка и касичка на модела „Пеевски-Борисов“ - пренасочване на публичен ресурс към частни интереси под маската на фалшива социална загриженост. Такива примери има стотици във всички държавни институции и те трябва да бъдат прекратени незабавно", посочват от "Да, България".

"Охраната на Пеевски и Борисов, фиктивните магазини, хора на гражданските договори към държавни предприятия, които никога не са стъпвали на работа, но всеки месец получават възнаграждения и необоснованите заплати от по 10 хил. евро в държавните дружества, са симптомите на завладяната държава. На изборите гражданите дадоха ясен мандат за пълното демонтиране на този модел и следващото правителство трябва да изпълни заявените си предизборни ангажименти", пишат още от "Да, България".
 
 На 6 август миналата година Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - „Магазин за хората“ ЕАД, със седалище в София. 

Правителството одобри създаването на „Магазин за хората“

Припомняме, че през август 2025 г. Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - "Магазин за хората" ЕАД, със седалище гр. София. Утвърдено бе и постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година във връзка с образуването на дружеството. 

През март Народното събрание одобри създаването на търговско дружество – ЕАД, което чрез вериги от магазини ще осъществява търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10%. Според приетите текстове дружеството се учредява с капитал 10 млн. лева. 

Последни новини

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

България Преди 27 минути

Бързият влак удари последния вагон на композицията от крайградската железница, който е бил само за жени

Най-грандиозния кариерен форум у нас „България на пет океана“ ще се проведе на 30 май в София

Най-грандиозния кариерен форум у нас „България на пет океана“ ще се проведе на 30 май в София

Любопитно Преди 37 минути

DARA, Соня Йончева, Симеон и Александър Николови и Даниел Бачорски са само част от имената, които ще споделят своята история за успех

Шеф Манчев пред най-тежкото изпитание в „Кошмари в кухнята”

Шеф Манчев пред най-тежкото изпитание в „Кошмари в кухнята”

Любопитно Преди 45 минути

Не пропускайте развръзката на кулинарната мисия в Плевен в петък от 20:00 ч.

Ново огнище на бруцелоза в Симитли

Ново огнище на бруцелоза в Симитли

България Преди 1 час

Десетки говеда за санитарно клане

Petal: Какво крие кодовото име на осмия албум на Ариана Гранде?

Petal: Какво крие кодовото име на осмия албум на Ариана Гранде?

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата обяви „Petal” за 31 юли със символичен кадър на цветя, пробиващи асфалт. След успеха на „Eternal Sunshine” и ролята си в „Злосторница”, Ариана Гранде се завръща към музиката с проект за живота, който израства въпреки трудностите

Скритият смисъл зад подаръка на крал Чарлз III за Тръмп

Скритият смисъл зад подаръка на крал Чарлз III за Тръмп

Любопитно Преди 1 час

Британският монарх и американският президент потвърдиха „неразрушимия съюз“ между двете нации. На бляскава държавна вечеря във Вашингтон Чарлз III изненада домакина си с личен дар със символично име, докато Тръмп похвали влиянието на краля над Конгреса

Разузнаването на САЩ проучва как би реагирал Иран, ако Тръмп обяви победа във войната

Разузнаването на САЩ проучва как би реагирал Иран, ако Тръмп обяви победа във войната

Свят Преди 1 час

Разузнавателната общност анализира този и други въпроси по искане на висши служители на администрацията

"Прогресивна България" увери - данъците няма да се пипат

"Прогресивна България" увери - данъците няма да се пипат

България Преди 1 час

Витанов настоява за спешни мерки и по-ефективно управление на публичните финанси

Шофьорът от катастрофата край Малко Търново обжалва ареста си

Шофьорът от катастрофата край Малко Търново обжалва ареста си

България Преди 1 час

Инцидентът стана на 22 април

Тръмп заплаши Иран: По-добре да поумнеят - и то бързо!

Тръмп заплаши Иран: По-добре да поумнеят - и то бързо!

Свят Преди 1 час

Към публикацията Тръмп приложи своя снимка, на която е облечен в костюм и черна вратовръзка, държи автоматично оръжие и позира на фон, наподобяващ военна сцена

<p>Zeekr 9X идва в България срещу луксозния SUV елит</p>

Zeekr 9X идва в България и застава срещу луксозния SUV елит

Технологии Преди 1 час

След броени седмици луксозната китайска марка Zeekr ще бъде официално представена в България, а нашите източници в Китай ни подшушнаха, че догодина на родна територия ще акостира и гигантския и супер луксозен 9Х

Жена загина след падане от балкон на круизен кораб

Жена загина след падане от балкон на круизен кораб

Свят Преди 1 час

Жената е паднала от балкона на каютата си върху по-ниска палуба в понеделник сутринта

<p>Задържаха сириец за нападение с нож в София</p>

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

България Преди 1 час

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Любопитно Преди 1 час

Актрисата Оливия Уайлд се появи изключително слаба на филмовия фестивал в Сан Франциско, което разпали мрежите със спекулации за използване на препарати за отслабване. Промяната идва на фона на новината за годежа на бившия ѝ приятел Хари Стайлс

<p>Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна (ОБЗОР)</p>

Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Масиран обмен на атаки с дронове, разрушения в Одеса и руски рафинерии, както и нови инциденти в промишлени обекти бележат последното денонощие

NOVA отбелязва 150 години от Априлското въстание със специален формат този петък

NOVA отбелязва 150 години от Априлското въстание със специален формат този петък

Любопитно Преди 2 часа

Студиото „150 години идеал за свобода“ пренася зрителите на местата, съхранили духа на подвига и саможертвата

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Чикагото след Hell’s Kitchen: Това да си суетен не те прави по-слаб играч! (ВИДЕО)

Edna.bg

Каменните гъби крият мистериозна легенда - за четири дъщери и едно отмъщение

Edna.bg

Не е за изпускане: головата фиеста на ПСЖ - Байерн (видео)

Gong.bg

Дембеле обяснение защо не спира да тича цял мач

Gong.bg

Служебният кабинет закрива "Магазин за хората", ръководството на дружеството подаде оставка

Nova.bg

„Подземен град“ от канабис: Разкриха високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил (СНИМКИ)

Nova.bg