Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

С лужебният кабинет сложи край на проекта „Магазин за хората“ със започването на процедура по закриване на държавното дружество поради финансови загуби и съмнения за корупционни схеми. Решението бе обявено от земеделския министър Иван Христанов и подкрепено от премиера Андрей Гюров, който определи веригата като „държавно финансиран експеримент за източване“. В отговор ръководството на дружеството подаде колективна оставка, отричайки обвиненията и обвинявайки държавата в липса на стратегия и умишлено подкопаване на социалната инициатива.

Разпоредих започване на процедура по закриване на дружеството "Магазин за хората". Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерски съвет.

"Днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората", каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет. По думите му около 2 млн. лева вече са изразходвани от предвидените 10 млн. лева, а останалите средства ще бъдат върнати в бюджета.

Христанов посочи, че инициативата още от създаването си е била "трагично опозорена" за Министерството на земеделието заради връзки с "ноторно известна фигура, санкционирана по закона "Магнитски", което е поставило петно върху проекта.

По думите на министъра за първите три месеца при заложени приходи от 1,48 млн. лева реално изпълнените приходи са 420 хил. лева или по-малко от една трета. В същото време за този период няколко души са получили общо 170 хил. лева възнаграждения, допълни Христанов.

Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка

Служебният премиер Андрей Гюров сравни държавните магазини с "политическо алиби" и верига за източване на публичен ресурс и съобщи, че земеделският министър му е докладвал за скандални загуби.

Министърът на земеделието Иван Христанов ми докладва за скандални загуби във веригата "Магазини за хората", тази верига, която беше създадена като политическо алиби. Рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.

"Тази сутрин искам да кажа няколко думи за "Магазините на човека". За това дали има схема за празни рафтове и пълни джобове", посочи Гюров.

Според министър-председателя ситуацията все повече прилича на "държавно финансиран експеримент за източване". "Вече сме виждали в България фалити по "Магнитски". Искаме да знаем дали сме изправени пред поредния такъв случай", попита служебният министър- председател.

Гюров подчерта, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират подобни структури. "Това не е социална политика. Това е поредната витрина за провала на един модел, който гражданите свалиха с протести", добави Гюров.

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

По-рано стана ясно, че Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД е подал заявления за напускане.

Ето и пълната позиция на "Магазин за хората" ЕАД:

"Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД подаде заявления за напускане.

Решението е взето въпреки успешното разгръщане на мрежа от 110 обекта в 90 населени места

Решението е вследствие на продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерство на земеделието и храните, ясна управленска посока и подкрепа от принципала. Въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията ни за изграждане и разпространение на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места, не получихме задоволителна за нас оценка, а в публичното пространство често се формираха внушения, които подкопават доверието в проекта. Дружеството функционираше в среда на противоречиви публични сигнали и отсъствие на координация.

През последните месеци липсваше каквато и да е пряка комуникация с принципала, който носи отговорността да упражнява правата на собственик с грижата на добър стопанин и да осигурява стратегическа посока и устойчивост на дружеството. Вместо това ключовият диалог се водеше предимно чрез медиите. Подобен подход считаме за неефективен, несъответстващ на добрите управленски практики и в крайна сметка неблагоприятен за развитието на дружеството и за хората в малките населени места, за които този проект е изграден. Той създаде управленска несигурност, подкопа доверието и затрудни устойчивото развитие на инициативата.

Липсата на навременен институционален диалог доведе до множество изкривявания и недоразумения в публичното пространство, включително по отношение на комуникацията на основни икономически показатели, като замяната на оборот с доход от продажби (марж), които можеха да бъдат избегнати.

Същевременно от ръководството на МЗХ не беше поставено изискване за актуализация или преработка на стратегията, бизнес плана или други ключови управленски документи, които са основни инструменти за управление на всяко публично предприятие. Комуникацията се ограничаваше предимно до изискване на оперативна информация във вид на множество справки, при кратък срок, без стратегическа рамка. Необходимата информация винаги е била предоставяна в срок.

Към момента "Магазин за хората" ЕАД е изградило мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, с още 25-30 в процес на договаряне. Проектът започна като пилотна инициатива, премина успешно през всички етапи на тестване и към днешна дата вече е реален принос към подобряване на ежедневния достъп до основни стоки за десетки хиляди български граждани, на цени 20–30% под регулярните цени в големите търговски вериги, сравними с техните промоционални цени.

Всеки един от членовете на Съвета на директорите вложи не само професионалната си експертиза, но и значителен личен ресурс и време в развитието на дружеството. Водещото за нас никога не са били възнагражденията, а целта да доведем ниските цени до хората в нужда. Още в началото на проекта дадохме ясен знак за това, като започнахме работа при възнаграждение като членове на Съвета на директорите в размер на около 400 евро на човек – в период, в който положихме значителни усилия за стартирането на дейността на дружеството като публично предприятие без изграден административен капацитет. С настоящия акт ясно потвърждаваме тези думи – не се държим на всяка цена за позициите и заплатите, както се внушава в медийното пространство.

Особено удовлетворение за нас беше всяко посещение на място в обектите и разговорите с хората. Там видяхме реалния ефект от нашата работа - облекчаване на семейните бюджети и възможността хората да купуват качествени продукти на доскоро немислими за тях цени, близо до дома си. Тяхната оценка и доверие са най-важният измерител за смисъла на този проект.

Изразяваме искрена благодарност към екипа на дружеството, към експертния екип на Министерството на земеделието и храните, както и към нашите партньори - производители и търговски обекти, които положиха неимоверни усилия, за да осъществят амбициозния замисъл за реализирането на инициативата в толкова кратки срокове. Без тяхната отдаденост и професионализъм постигнатите резултати нямаше да бъдат възможни.

Въпреки подадените заявления за напускане заявяваме ясно, че ще продължим да изпълняваме задълженията си в рамките на предизвестието с необходимата отговорност и ангажираност към дейността на дружеството, служителите, партньорите и обществения интерес.

Надяваме се, че поставеното начало ще бъде надградено и каузата за достъпни цени в малките населени места ще продължи да се развива устойчиво за в бъдеще."

Реакция дойде и от "Да, България":

Днес Министерският съвет сложи край на т.нар. магазини за хората - поредната популистка инициатива, създадена от ГЕРБ по поръчка на Делян Пеевски в края на миналата година, се казва в позиция на "Да, България", публикувана във Фейсбук.

На брифинг в Министерския съвет служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи, че е разпоредил веригата "Магазините за хората" да бъдат закрити.

Въпреки гръмкото си име, проектът, вместо магазини, се оказа нищо повече от обикновени щандове, които струват на данъкоплатците 10 млн. лв., отпуснати от кабинета „Желязков“ без никакъв предварителен анализ, посочват от "Да, България".

Според политическата сила резултатите за 2025 г. говорят сами за себе си - “Магазините за хората” са на 284 хил. лв. загуба, което е "поредната нерентабилна инвестиция по идея на Пеевски, която всички плащаме, без тя да носи реален ефект за обществото".

"Подобни схеми са визитната картичка и касичка на модела „Пеевски-Борисов“ - пренасочване на публичен ресурс към частни интереси под маската на фалшива социална загриженост. Такива примери има стотици във всички държавни институции и те трябва да бъдат прекратени незабавно", посочват от "Да, България".

"Охраната на Пеевски и Борисов, фиктивните магазини, хора на гражданските договори към държавни предприятия, които никога не са стъпвали на работа, но всеки месец получават възнаграждения и необоснованите заплати от по 10 хил. евро в държавните дружества, са симптомите на завладяната държава. На изборите гражданите дадоха ясен мандат за пълното демонтиране на този модел и следващото правителство трябва да изпълни заявените си предизборни ангажименти", пишат още от "Да, България".



На 6 август миналата година Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - „Магазин за хората“ ЕАД, със седалище в София.

Припомняме, че през август 2025 г. Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - "Магазин за хората" ЕАД, със седалище гр. София. Утвърдено бе и постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година във връзка с образуването на дружеството.

През март Народното събрание одобри създаването на търговско дружество – ЕАД, което чрез вериги от магазини ще осъществява търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10%. Според приетите текстове дружеството се учредява с капитал 10 млн. лева.