Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка

Причината - липса на диалог и подкрепа от Министерството на земеделието

Източник: iStock

С ъветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД е подал заявления за напускане, въпреки че дружеството е разширило дейността си до 110 обекта в около 90 населени места. Това става ясно от прессъобщение на дружеството.

От ръководството посочват, че решението е взето вследствие на продължителна липса на институционален диалог с Министерството на земеделието и храните, както и отсъствие на ясна управленска посока и подкрепа от страна на принципала. Според тях, въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, проектът не е получил удовлетворителна оценка, а в публичното пространство са се формирали внушения, които подкопават доверието в инициативата.

В позицията се отбелязва, че през последните месеци не е имало пряка комуникация с принципала, като диалогът е воден основно чрез медиите. По оценка на ръководството това е довело до управленска несигурност и затруднения в устойчивото развитие на дружеството.

Посочва се още, че липсата на навременен институционален диалог е довела до недоразумения в публичното пространство, включително при представянето на основни икономически показатели. От дружеството отбелязват, че не са били поставяни изисквания за актуализация на стратегията или бизнес плана, а комуникацията се е ограничавала до искания за оперативна информация.

Към момента „Магазин за хората“ ЕАД е изградила мрежа от 110 търговски обекта, като още между 25 и 30 са в процес на договаряне. По данни на дружеството, проектът е осигурявал достъп до основни стоки на цени с 20–30% по-ниски от тези в големите търговски вериги.

От Съвета на директорите подчертават, че са инвестирали значителен личен ресурс и време в развитието на инициативата, като в началото са работили срещу възнаграждение от около 400 евро на човек. Те отхвърлят внушенията, че се стремят да запазят позициите си на всяка цена.

В позицията се изразява благодарност към екипа на дружеството, експертите от Министерството на земеделието и храните, както и към партньорите – производители и търговски обекти.

Въпреки подадените заявления за напускане, членовете на Съвета на директорите заявяват, че ще продължат да изпълняват задълженията си в рамките на предизвестието. Те изразяват надежда, че инициативата за осигуряване на достъпни цени в малките населени места ще продължи да се развива и занапред.

