Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

М инистърът на земеделието Иван Христанов ми докладва за скандални загуби във веригата „Магазини за хората“, тази верига, която беше създадена като политическо алиби. Рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.

„Тази сутрин искам да кажа няколко думи за „Магазините на човека“. За това дали има схема за празни рафтове и пълни джобове“, посочи Гюров.

Според министър-председателя ситуацията все повече прилича на „държавно финансиран експеримент за източване“. „Вече сме виждали в България фалити по „Магнитски“. Искаме да знаем дали сме изправени пред поредния такъв случай“, попита служебният министър- председател.

Гюров подчерта, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират подобни структури. „Това не е социална политика. Това е поредната витрина за провала на един модел, който гражданите свалиха с протести“, добави Гюров.

Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка

Служебният премиер се обърна към министъра на земеделието с искане за конкретни предложения и решения по случая. „Искаме да чуем какви предложения и решения предлагате“, каза той.

Припомняме, че през август 2025 г. Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - „Магазин за хората“ ЕАД, със седалище гр. София. Утвърдено бе и постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година във връзка с образуването на дружеството.

През март Народното събрание одобри създаването на търговско дружество – ЕАД, което чрез вериги от магазини ще осъществява търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10%. Според приетите текстове дружеството се учредява с капитал 10 млн. лева.

Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде заявления за напускане, съобщиха днес от дружеството.