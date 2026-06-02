Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща в присъствието на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски многократно подчерта в Скопие, че Северна Македония трябва да изпълни всичко, което е договорено за започване на преговори за членство на страната в ЕС.

„Трябва да изпълните всичко, което е било договорено“, заяви поне три пъти Коща и изрично подчерта, че започването на преговорния процес зависи изцяло от властите в Северна Македония.

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„Осъществяването на договорените конституционни промени е единственият път към започване на преговори между Северна Македония и Европейския съюз. Това е единственият начин гражданите на Северна Македония да усвоят всички придобивки от членството в ЕС“, каза председателят на Европейския съвет.

„ЕС е най-сигурният партньор на Западните Балкани и Северна Македония и остава най-големият инвеститор и търговски партньор. Ще продължим да ви подкрепяме политически и финансово, но в крайна сметка бъдещето ви е във вашите ръце“, посочи Коща.

Той добави, че единственият начин да се постигне напредък е чрез конструктивен диалог със съседите, чрез вземане на прагматични решения за изграждане на доверие и извършване на необходимите реформи.

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Относно искането на правителството в Скопие за гаранции за по-нататъшната евроинтеграция на страната, Коща заяви:

„Това, което ви казах миналата година, ви го казвам и сега: Това, което е договорено е договорено. Наистина моля да изпълним това, което е договорено и нищо повече от това. Това значи, че договореното през 2022 г. трябва да се изпълни и нищо повече от това. Освен това се работи за нормалния процес на разширяване – да се отварят и затварят различни глави и клъстери, преговорите текат стъпка по стъпка, а това е процес, който се основава на заслуги“, поясни председателят на Европейския съвет, като добави, че през този процес минават всички държави кандидатки.

В началото на пресконференцията Мицкоски опита да критикува ЕС, с коментар, кога съюзът е бил силен, кога е имал ясно лидерство и кога е спазвал европейските ценности.