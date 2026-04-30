Северна Македония отново постави условия на България

„Българите ще бъдат включени в Конституцията, когато бъдат получени гаранции, че въпросите на идентичността и двустранните такива няма да бъдат използвани за блокиране и налагане на вето върху евроинтеграционния път на страната, както и когато бъде осигурена реципрочност по отношение на правата на македонците в България.“

Това заяви заместник-министърът на външните работи на Северна Македония Зоран Димитровски от парламентарната трибуна в Скопие. Той е представител на партията „Демократичен съюз“, основана от Павле Траянов, известен с връзките си с югославските тайни служби УДБА и КОС, предава БГНЕС.

Димитровски каза това в отговор на въпрос на депутатката Йованка Тренчевска от Социалдемократическия съюз (СДСМ), която попита какво прави правителството за европейския път на държавата и дали българите ще бъдат вписани в Конституцията, какъвто ангажимент е поела Северна Македония пред Европейския съюз.

„Ще ви отговоря просто на въпроса: да, българите ще станат част от Конституцията на Република Македония в онзи момент, когато от другата страна видим подадена ръка по няколко въпроса. Нашите македонци в България не могат да регистрират своите организации дори като неправителствени, а ви е известно колко решения има за това в Страсбург. Тогава вие решихте да се откажете от исканията за техните права и същевременно да приемете българите, които според преброяването са общност от 3500 граждани, сред които по-малко от 900 са посочили българския като майчин език, да станат част от Конституцията. Вие приехте това, макар че от другата страна няма елементарна реципрочност. Не само че няма елементарна реципрочност, но има и отказ да се разглеждат каквито и да било права на етническа общност, македонците, и тяхното съществуване в България. Същевременно приехте част от идентичностните въпроси да бъдат част от преговорната рамка“, заяви Димитровски.

Според него е необходим диалог с новото правителство в България. Той подчерта също, че е нужен национален консенсус с опозиционните партии в Северна Македония.

„И сега, в крайна сметка, как да стигнем до положение, в което да изпълним това, което вие сте обещали, но не сте могли да осигурите, и накрая 80% от гражданите македонци и 70% от всички граждани казват, че то не е приемливо за нас, защото включва отстъпки по идентичностните въпроси. Как да стигнем до това? Чрез диалог. Най-после в София ще имаме стабилно правителство след последните избори. Надяваме се, че с нашите европейски партньори ще влезем в този диалог и, разбира се, не могат да бъдат обещавани никакви срокове. Надяваме се обаче, че това, което в ЕС разбират, ще започнат да го разбират и нашите съседи. Най-важното е преди всичко вие да го разберете. Ако нямаме консенсус в парламента, всички дипломати ни казват едно и също: вашето най-слабо звено е това, че опозицията би изпълнила договорите с България и протоколите, ако има двутретинско мнозинство, без да мигне. Поради тези причини е време да постигнем национален консенсус по тези въпроси. Национален консенсус имаме с гражданите, но трябва да постигнем консенсус между политическите партии“, заяви Димитровски и добави:

„Още тогава ви беше известно, че нямате мнозинство, и вие изпълнихте очакванията на София в онзи момент. Съгласихте се с нещо, за което знаехте, че ще блокира процеса на европейска интеграция на Македония, но въпреки това изпълнихте нечии желания на нашите съседи от София. Сега, след като този процес беше блокиран, това правителство две години полага интензивни усилия да го отблокира, но по достоен начин, да бъде изключена частта от онези прокарани по тъмно предишни протоколи, които не получиха никаква подкрепа в този парламент, а само подписите на тогавашния министър на външните работи и на тогавашната министърка от България. В тях вие внесохте исторически и идентичностни въпроси в преговорната рамка, съгласихте се резултатите от историческата комисия да бъдат критерий за нашата евроинтеграция, съгласихте се историческият наратив, наложен от София за идентичността на нашите революционни дейци, Гоце Делчев и други, да бъде критерий за нашата евроинтеграция, и днес поставяте въпроса кога и дали ще впишем българите в Конституцията.“