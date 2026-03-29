Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

П равителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел - да спрем поскъпването за българските потребители, което е причинено от конфликта в Близкия изток, заявява служебният премиер Андрей Гюров във видео, публикувано на неговата страница във Facebook, в което представя мерките, които предприема Министерският съвет.

Правителството обяви мерки срещу скока на цените

Той отбелязва, че задачата на правителството е този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората.

"Затова започваме с най-важното транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и, ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало - от пътуването до храните и стоките", посочва Гюров.

"Затова взехме решение да отложим въвеждането на тол таксите с няколко месеца, което означава 30 милиона евро по-малко разходи за превозвачите пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона - големите камиони, земеделската техника, дори малките бусове, с които храната стига до хората", отбелязва министър-председателят.

Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените

"Паралелно с това започнахме преговори с Европейската комисия за допълнителна подкрепа от 50 милиона евро за транспортния сектор", допълва той.

"Друг важен приоритет са храните. Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. Затова подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите им по-рано, така те ще могат да произведат повече и да го направят сега, когато е най-важно", казва още Гюров във видеото.

"Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. При високите цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията, през малките предприятия до фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини", посочва премиерът.

"Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите", заявява Гюров.

"Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата, посочва той. Следващите стъпки са да открием 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни", информира служебният премиер. "Подготвяме и наредба за енергийна бедност още следващата седмица. Работим за намаляване на продуктовите такси, които товарят цените за бяла и черна техника", посочва още той.

"Вече субсидирахме градския транспорт с 50 милиона. Ще подпомогнем и междуградския транспорт в отдалечени и труднодостъпни райони. Ще има и специална подкрепа за училищните автобуси", информира Андрей Гюров.

Най-важното, според него, е тези мерки да работят.

"Затова въвеждаме засилен контрол - Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Националният статистически институт ще следят дали цените реално се задържат", отбелязва министър-председателят.

"Създаваме и специален щаб за ценова стабилност. Той ще следи дали мерките дават резултат, дали са нужни нови или дали някои трябва да отпаднат", съобщава още той.

"Нашата цел е ясна - да направим така, че тази криза да се усети възможно най-малко в ежедневието на българските граждани", заявява Гюров.