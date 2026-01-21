България

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Радев изразил очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда

21 януари 2026, 19:06
Президентството обясни за поканата от Тръмп
О фициалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари. Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите. Това заявиха от администрацията на президентството.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

Повод е коментарът на министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев, че Радев е обявил за получената покана три дни след нейното получаване в навечерието на визитата на премиера в оставка Росен Желязков в Давос.

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

"Тъй като поканата да представлява България в Съвета за мир е персонална към държавния глава Румен Радев, в своя отговор до президента Доналд Тръмп българският президент прави преглед на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите", заявяват от администрацията на държавния глава. 

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Затова Румен Радев изразил очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността.

