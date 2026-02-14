Съдбоносни пътувания в третата седмица на „Треска за Оскари“

З авладяващо филмово пътешествие очаква зрителите на KINO NOVA в третата седмица от емблематичната кампания „Треска за Оскари“. Кейт Бланшет, Брадли Купър и Уилям Дефо ще бъдат част от приключението в трилъра „Улицата на кошмарите“ (21:00 ч.). След това (23:59 ч.) мюзикълът „Уестсайдска история“ ще разкаже за една вълнуваща любов, която става повод за ожесточено съперничество между две враждуващи банди.

Във вторник от 21:00 ч. Уесли Гибсън (Джеймс Макавой) открива, че е наследник на тайно общество и се превръща в хладнокръвен убиец в „Неуловим”. В 23:10 ч. адреналинът ще се покачи с трилъра „Летище ’77“ и драматичните обрати на един фатален полет, превърнал се в битка за оцеляване.

Филмовата селекция продължава в сряда с Харисън Форд и Гари Олдман, които се впускат във въздушна спасителна акция в напрегнатия екшън „Еър Форс Едно“ (21:00 ч.). Майлс Телър и Джей Кей Симънс пък ще изградят странна творческа връзка в мюзикъла „Камшичен удар“ (23:10 ч.).

В четвъртък зрителите ще се насладят на премиерата на анимационния хит „Котаракът в чизми 2: Последното желание“ от 21:00 ч. Смелият котарак се впуска в епично приключение, за да възстанови деветте си живота преди да е твърде късно. В 23:10 ч. 12-годишният сирак Хюго, който живее в стените на парижка гара, ще потърси ключа към свързана с миналото му загадка в „Изобретението на Хюго“.

Филмовият маратон в „Треска за Оскари“ е подготвил опасни приключения за Билбо Бегинс и джуджетата в „Хобит: Пущинакът на Смог“ (21:00 ч.). В космическата романтика „Пътници“ (23:59 ч.) героят на Крис Прат ще се събуди по-рано от хибернация на космическия кораб „Авалон“ и ще се впусне в дълбоко емоционална и напрегната история за любов, самота и оцеляване.

През уикенда зрителите ще могат да се насладят на четири емоционални заглавия, отличени с множество номинации „Оскар“. В събота (21:00 ч.) Том Круз и Дакота Фанинг ще се борят за оцеляване срещу невиждана извънземна заплаха във фантастичния екшън „Война на световете“. По-късно вечерта (23:20 ч.) предстои да бъде излъчена модерната интерпретация на вечната любовна драма „Сирано“. Неделната вечер обещава силни емоции с военната драма „Боен кон“ (21:00 ч.) и екранизацията на класическия роман на Джейн Остин „Ема“ (23:59 ч.).

В края на „Треска за Оскари“ ще бъде излъчена престижната церемония по връчването на наградите „Оскар“. На 15-и срещу 16-и март ценителите на седмото изкуство ще могат да проследят на живо по KINO NOVA бляскавото събитие. И тази година филмовият канал е подготвил изненади за най-големите фенове на киното. Всяка седмица те ще бъдат предизвикани да се впуснат в игра на Facebook страницата на KINO NOVA, която може да им донесе впечатляващ режисьорски стол или голямата награда – телевизор.

Преживейте „Треска за Оскари“ от 2 февруари до 16 март по KINO NOVA.