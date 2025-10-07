Председателят на ВКС: Междуинституционално напрежение няма

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

С ъдийската колегия на Висшия съдебен съвет днес проведе редовно заседание след началото на скандала между ВКС и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Преди заседанието председателят на ВКС Галина Захарова заяви, че по въпроса дали Борислав Сарафов може да изпълнява функцията главен прокурор, няма и не би трябвало да има междуинституционално напрежение.

Захарова, цитирана от NOVA, каза, че очаква Съдийската колегия във ВСС да избере председател на ВАС, той като 6-те месеца на Георги Чолаков също изтекоха.

Неотдавна Прокурорската колегия на ВСС реши, че въпреки изтичането на шестмесечния срок на Борислав Сарафов, той продължава да бъде легитимен изпълняващ функциите главен прокурор.

Миналата седмица Наказателната колегия на ВКС прие, че той не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, което означава, че за всеки един наказателен състав в държавата неговите актове са нищожни.

Днес Съдийската колегия чете същия закон, същия текст по коренно различен начин, което означава, че двете колегии на ВСС разглеждат един и същи закон по противоположен начин. И към този момент е трудно да се определи всъщност кой може да бъде арбитър и да каже коя от двете колегии е по-права.

„Аз считам, че междуинституционално напрежение няма и не би трябвало да има. В конкретния случай не става въпрос за отношения между отделните части на съдебната власт, които така или иначе са регулирани на конституционно ниво. След 21 юли 2025 година е изтекъл шестмесечният срок съгласно член 173, а. 15 от Закона за съдебната власт. И едно и също лице не може да заема позицията изпълняващ функцията. Органът по назначаване е Прокурорската колегия на ВСС. В нейни ръце е разглеждането на въпроса относно назначаването или освобождаването на съответно лице от изпълнение на съответните функции. Но тълкуването на закона е в ръцете на съда”, заяви Захарова.

Съдийската колегия поиска от Пленума на ВАС да даде предложения за и.ф. председател. ВАС обаче им отвърна, че предпочита Колегията сама да каже кой да поеме поста. Така засега няма имена, които да се обсъждат.

Очаква се за поста да бъде предложен един от двамата заместници на Георги Чолаков.

Колегията разисква принципно дали да избира нов и.ф. председател, защото Законът за съдебната власт не посочвал ясно как да се процедира.