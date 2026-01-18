Предотвратиха „ало” измама срещу възрастна жена от Бургаско

Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

С лужители на две полицейски управления в Бургас предотвратиха измама срещу възрастна жена от Камено. Сюжетът на класическата „ало” измама и този път е с познатата схема с мними полицейски служители, на които жертвата трябвало да помогне с пари за да заловят корумпиран банков служител, съобщи NOVA.

Това не е първият път, в който „ало” измамници звънят на 80-годишната Донка Атанасова, но е първият, в който тя попада в клопката им. Мними полицаи поискали да им даде 16 000 лева, за да заловят корумпиран банков служител. Трудноподвижната жена първо е изпратена до най-близкия банкомат.

„Казаха ми да не затварям телефона и аз не го затварям", разказа Донка Атанасова.

400 евро от банкомата се оказват твърде малко. От румънски телефонен номер гласът от слушалката убеждава Донка да отиде до банката. Пращат ѝ такси със заръка да не разговаря с шофьора на път за Бургас. Междувременно опитът за измама вече е засечен от криминалисти. А като на филм полиция нахлува в банковия клон, в който Донка вече е изтеглила първите 1700 евро.

„Първоначалният стрес при нея беше кой в крайна сметка е истинският и кой фалшивият полицай. В нея дори остана впечатление, че я отвличат истинските полицаи, защото, както казваме на професионален език, тя е била държана под контрол от измамниците чрез телефона", обясни Михаил Георгиев, началник на РПУ-Камено.

А Донка била предупредена да не се обажда на никого, защото се подслушват телефоните.

„Наложи се в крайна сметка да изпратим униформени полицейски служители, които да докажат, че са редовни“, обясни Михаил Георгиев.

80-годишната баба Донка е безкрайно благодарна на полицаите

От Министерството на вътрешните работи отново подчертават: „В никакъв случай полицейски служител, при никакви обстоятелства, не иска парични средства, за да залавя престъпници, нарушители или каквото и да е“, каза Георгиев.

Задържан е един от измамниците, а разследването по случая продължава.