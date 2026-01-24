ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

България

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари

Обновена преди 1 час / 24 януари 2026, 17:51
Източник: БТА

Н ационалният съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщи председателят на формацията Асен Василев.

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари при следните условия: запазване на съотношението и разпределението на членовете на секционни избирателни комисии и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г., както и недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията. Друго условие е привличане на активни представители на гражданското общество и младежи от протестите за кандидати за народни представители, каза Василев.

Националният съвет реши още ПП да участва в извънредните избори за народни представители с цел разграждане на корупционния модел на завладяната държава чрез законодателни промени, гарантиращи свобода и справедливост, допълни Василев.

"С влизането в еврозоната интеграцията на България в ЕС завърши, каза той. Оттук нататък трябва да започне дискусията за това каква е следващата голяма национална цел на страната и къде, и как България се позиционира във все по-сложната международна обстановка и все по-разбунения свят", каза Василев.

"Ние искаме България, която е справедлива, с високи доходи, с добро образование, добро здравеопазване и със социална система, която гарантира, че няма работещи бедни и няма хора, които са изпълнили задължението си към държавата, които да са под линията на бедност", каза още Василев.

"В международен план вярваме, че единственият начин България да стане богата и сигурна е Европейският съюз (ЕС) да може да се погрижи за своята сигурност. Федерализация на ЕС, обща армия, силна отбрана, която зависи от самия ЕС. В момента сме в ситуация, в която ЕС е най-богатият блок на земята, но няма армията да се защити. Ако не искаме да ни ръфат от изток, от запад, от север и от юг, ЕС трябва да изгради обща армия, за да може да се защити", коментира Асен Василев.

Според него е изключително важно на идващите избори българските граждани да знаят за каква България гласуват. По думите му от ГЕРБ вече са "граждани за евразийско развитие на България". Асен Василев каза още, че има опасност България да загуби част от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Относно служебния премиер Асен Василев посочи, че е правомощие на президента Илияна Йотова да избере кой да бъде той.

"Най-важното нещо, което едно служебно правителство трябва да направи, са честни избори. Видяхме, че Бойко Рашков се е заявил като потенциален вътрешен министър. Бихме подкрепили неговото назначаване, но това е решение на президента и кандидата за министър-председател, а не на партиите", каза Василев.

За възможността за коалиция след изборите с Румен Радев (президент в периода 2017 - 2026 г.) и подкрепа от ПП за него при избирането му за втори мандат Асен Василев каза, че са подкрепили Румен Радев, когато той е провеждал антикорупционна политика.

"Когато той започна да провежда политика, която беше срещу интересите на България, защото интересите ѝ в този момент бяха всяка една държава да може да определя собствения си път, а не чужди танкове да влизат на нейна територия и да ѝ казват в кои съюзи може да членува и в кои съюзи не може да членува, и какво да е политическото и икономическото бъдеще, тогава много ясно заявихме нашата позиция отново", каза още Асен Василев.

Източник: Николай Трифонов, Константин Костов/БТА    
