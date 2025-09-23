България

Пожарът в защитената местност „Калимок-Бръшлен" е овладян, но щетите са големи

Огънят е предизвикан най-вероятно от човешка небрежност

Г олемият пожар, който обхвана над 500 декара в защитената местност „Калимок-Бръшлен“, е овладян, но екологичните последици са тежки. Огънят, предизвикан най-вероятно от човешка небрежност в неделя вечерта, принуди една от най-големите колонии на къдроглави пеликани в Европа да напусне убежището си и унищожи голяма част от земноводните в района.

Пожар избухна между два квартала в Димитровград

Към момента все още има тлеещи огнища, а на терен остават екипи на пожарната от Тутракан и горското стопанство, които да следят за ново разпалване.

Според първоначалните наблюдения, голяма част от земноводните не са успели да се спасят от пламъците. Къдроглавите пеликани са напуснали гнездовите си платформи и най-вероятно са потърсили убежище край река Дунав. Срещу лицето, причинило пожара, е образувано досъдебно производство.

Продължава борбата с пожара край Тополовград

Работата на екипите беше изключително затруднена от гъстата мъгла, паднала над района, както и от пресечения терен, който не позволява влизането на тежка техника във вътрешността на огнището.

В гасенето се включи и оборудван автомобил „Спартак“ от село Нова Черна. Основната цел на пожарникарите беше да не допуснат огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора и населените места, най-близкото от които е на по-малко от 2 километра.

Според информация на NOVA, огънят е тръгнал около 18:00 часа в неделя, като най-вероятната причина е небрежност. Първи пламъците са забелязали земеделски производители от района.

Щетите за уникалното биоразнообразие тепърва ще се оценяват. Защитената местност „Калимок-Бръшлен“ е от международно значение и е дом на над 200 вида птици и множество защитени растителни видове, което прави последиците от пожара особено тежки.

Източник: NOVA    
Пожар Калимок Бръшлен Защитена местност Биоразнообразие Къдроглави пеликани Река Дунав Тръстика и блата Пожарникари Небрежност Нова Черна
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Сменяме по-лесно личния лекар
Сменяме по-лесно личния лекар

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

