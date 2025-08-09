Пожар избухна между два квартала в Димитровград

Стимул или уловка: 20% отстъпка при бързо плащане на глоба – прочитът на конституционалистите

П ожар избухна между димитровградските квартали „Вулкан” и „Марино”. Той е тръгнал от стара промишлена сграда, разположена в района на бивш циментов завод.

Огънят се е разпространил през треви и храсти, за да стигне на главен път между двата квартала.

Пламъците не застравашават жилищни сгради. Пожарът е локализиран.

Огнената стихия в Хасковската област също е локализирана. В Сакар планина остават отделни огнища, които не се развиват. Обявеното частично бедствено положение в региона продължава, информира NOVA.

Пожарът в Сакар между Доситеево и Йерусалимово успя да завземе над 30 хиляди декара площ и да изпепели две ловни хижи. И в събота там остават три екипа на пожарната, които ще правят обход, за да загасят евентуални нови огнища.

Другият голям пожар между селата Елена и Момино в Хасковско също е локализиран. Там изгоря складирана дървесина и много пасища. Два екипа на пожарната следят ситуацията.