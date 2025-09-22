България

Пожарът край село Ракита: Няма опасност огънят да приближи село Горно Романци

Директорът на държавното горско стопанство в Брезник предполага, че причината за огъня е човешка небрежност

22 септември 2025, 10:43
В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Жителите на

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

В неделя избухна голям пожар над село Ракита, община Сливница. Той започна да се разраства бързо в късните часове на деня, подклаждан от силния вятър и необичайно високите за сезона температури. 

Огнената стихия обхвана сухи треви, храсти и борови насаждения и се приближи опасно до село Горно Романци в област Перник. На място бяха изпратени екипи на пожарната, които се бориха да защитят населените места и имуществото на хората, въпреки труднодостъпния терен.

“Пожарът е погълнал една част от горски държавни територии. Вчера пожарът се разви бързо заради неблагоприятните условия, днес също е ветровито и има силни въздушни течения. Огънят обзе площ от около 650 дка, от които 120 са горски територии и около 520 са сухи треви и пасища”, обясни пред NOVA директорът на държавното горско стопанство в Брезник Юлий Сираков, който следи ситуацията.

По думите му е прекъсната възможността пожарът да приближи село Горно Романци.

"През цялата нощ пожарникари дежурят над селото, вчера е направена просека. Пожарът беше далеч, не беше опасно", каза директорът на държавното горско стопанство.

"От Югозападно държавно предприятие е създадена организация. Над 30 служители от съседните стопанства са командировани, за да подпомогнат гасенето. В момента се разпределят хората", допълни той.

"В ниската част в гористата местност все още продължава да гори. Надявам се до обяд да бъде ограничен пожарът напълно", коментира Сираков.

Той предполага, че причината за пожара е човешка небрежност. 

Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

Земетресение разлюля Света гора в Гърция

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

