Пожарът край село Ракита: Няма опасност огънят да приближи село Горно Романци

В неделя избухна голям пожар над село Ракита, община Сливница. Той започна да се разраства бързо в късните часове на деня, подклаждан от силния вятър и необичайно високите за сезона температури.

Огнената стихия обхвана сухи треви, храсти и борови насаждения и се приближи опасно до село Горно Романци в област Перник. На място бяха изпратени екипи на пожарната, които се бориха да защитят населените места и имуществото на хората, въпреки труднодостъпния терен.

“Пожарът е погълнал една част от горски държавни територии. Вчера пожарът се разви бързо заради неблагоприятните условия, днес също е ветровито и има силни въздушни течения. Огънят обзе площ от около 650 дка, от които 120 са горски територии и около 520 са сухи треви и пасища”, обясни пред NOVA директорът на държавното горско стопанство в Брезник Юлий Сираков, който следи ситуацията.

По думите му е прекъсната възможността пожарът да приближи село Горно Романци.

"През цялата нощ пожарникари дежурят над селото, вчера е направена просека. Пожарът беше далеч, не беше опасно", каза директорът на държавното горско стопанство.

"От Югозападно държавно предприятие е създадена организация. Над 30 служители от съседните стопанства са командировани, за да подпомогнат гасенето. В момента се разпределят хората", допълни той.

"В ниската част в гористата местност все още продължава да гори. Надявам се до обяд да бъде ограничен пожарът напълно", коментира Сираков.

Той предполага, че причината за пожара е човешка небрежност.