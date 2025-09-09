България

Всички 14 екипа огнеборци остават в Сакар планина

Утре двете тежки верижни машини отново ще продължат с прокарването на просеки

9 септември 2025, 22:44
Всички 14 екипа огнеборци остават в Сакар планина
Източник: istock/Getty Images

В сички 14 екипа огнеборци, които днес участваха в потушаването на големия пожар в Сакар планина, остават дежурни на терен и тази нощ, съобщиха пред БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково.

Командите ще предприемат обиколки по целия периметър на огнищата, чиято площ вече е около 8000 декара - горски фонд, пасища и лозя между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово. В община Свиленград все още в сила е обявеното вчера частично бедствено положение.

Пожарът в Сакар се разрасна: Горят 8 хил. дка гори и пасища

Огънят възникна вчера следобед близо до пасище и първоначално бе на площ 1000 декара, но заради силния вятър привечер засегнатите територии станаха 5000 декара, а през нощта и днес площта нарасна още.

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

Утре двете тежки верижни машини отново ще продължат с прокарването на просеки. Отново в гасенето ще участват доброволци и служители на горските стопанства. Военнослужещите от Хасково, които днес бяха пратени срещу стихията, утре няма да се включат.

Източник: БТА, Николай Грудев    
пожар Сакар
