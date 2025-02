Пожар в руска рафинерия, Украйна пое отговорността

У крайна пое отговорност за атака с дронове, която предизвика пожар в петролна рафинерия в руския град Рязан, намиращ се южно от Москва, днес - навръх третата годишнина от руската инвазия, предаде Франс прес.

През последните месеци Киев засили въздушните си нападения срещу енергийни и военни обекти на руска територия - кампания, провеждана в отговор на непрестанните руски бомбардировки на украинските градове и енергийна мрежа.

„Рафинерията в Рязан, една от най-големите в Русия, беше атакувана“, заяви Андрий Коваленко, говорител на украинския правителствен център за борба с дезинформацията.

По думите му, това съоръжение „е ключово“ за производството на гориво за руските военновъздушни сили, ангажирани във войната в Украйна.

„Системите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната унищожиха два дрона над Рязанска област“, съобщи днес в „Телеграм“ Павел Малков, губернатор на Рязанска област.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - The Ryazan Oil Refinery was attacked by drones for the third time since the start of 2025, according to local residents.



Explosions were reported near the refinery in Ryazan on the night of February 24, as confirmed by eyewitnesses and local media. Unverified footage… pic.twitter.com/wtaJoGWv20