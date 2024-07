Повод за гордост: Никола Цолов с трета победа във Ф3

Н икола Цолов постигна трета победа за сезона във Формула 3. Пилотът ни спечели в Гран при на Унгария, което бе осми кръг за сезона. Успехът му бе първи в основно състезание. До този момент той имаше два триумфа в спринтовите надпревари.

На пистата "Хунгароринг" 17-годишният българин потегли от втора позиция зад съотборника си от ART Лорънс ван Хупен. Oще в първия завой от първата обиколка сънародникът ни атакува нидерландеца и го изпревари. До края на надпреварата, продължила 23 обиколки, Цолов успя да се предпази от атаките на Ван Хупен и удържа победата с 0.6 секунди преднина. Последната обиколка Цолов мина за 2:20.155 минути.

Трети завърши мексиканецът Ноел Леон от Van Amersfoort Racing.

Пилотите финишираха зад колата за сигурност, която се появи две обиколки преди края след инцидент между Арвид Линдблад и Матиас Сагасета в подхода за четвъртия завой.

🔴 F3 : 3e victoire (et 1re en Feature Race) de la saison pour Nikola Tsolov 🇧🇬 (17 ans) et ART !



Le pilote brouillon du début d'année semble loin, et il est en train de faire ce qu'il faut pour garder la confiance d'Alonso !



Quel dommage pour Van Hoepen 🇳🇱 P2, puis disqualifié pic.twitter.com/hm3g1iQklF