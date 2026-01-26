Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Т урист в Боровец е платил с фалшива банкнота от 500 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Сигналът в полицията е подаден на 22 януари от управител на заведение. Той е установил, че банкнотата е фалшива два дни по-късно. Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване с цел изпращане за експертиза в Българската народна банка.

По случая е започната преписка.

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

Фалшиви евробанкноти от по 50 евро са иззети при опит да бъдат пуснати в обращение в Пловдив.

Мъж на 22 години е привлечен като обвиняем за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти в търговски обекти в Казанлък и в Стара Загора.