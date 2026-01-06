Погребаха легендарния Димитър Пенев в Мировяне

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Д имитър Пенев беше погребан днес в Мировяне. Тленните му останки бяха положени в гроба на родителите му.

Близки, приятели и възпитаници на легендата на българския футбол присъстваха на опелото в храма. Сред тях бяха Емил Костадинов, Пламен Николов, Георги Донков, Гошо Гинчев, Бойко Величков и др.

Опелото продължи около час и половина. Шествието бе водено от Надежда, съпругата на Димитър Пенев.

В понеделник на Националния стадион „Васил Левски“ се проведе поклонението пред треньор номер едно на 20 век, предаде NOVA.

Стратегът от Мировяне, както го наричаха всички, почина в събота на 80-годишна възраст. Хиляди от цяла България поднесоха цвята пред тленните му останки и се помолиха за душата му.

На националния стадион пристигна и голяма част от футболния елит на страната ни през годините. Сред плеядата звездни имена се отличиха тези на Христо Стоичков, Емил Костадинов, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Димитър Бербатов и Мартин Петров.

България се прости с великия Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодисменти

В кариерата си като футболист Пенев има 13 трофея, като два пъти е обявяван на футболист номер едно на България. Най-големият му успех обаче идва като треньор на националната ни селекция, която Пенев извежда до бронзовите медали на "Мондиал`94".