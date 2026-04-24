По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

О чаква се от „Информационно обслужване" да предоставят на Районните избирателни комисии данни за протоколите, приети без нито една грешка.
Това е първата стъпка от процедурата, която ще завърши с бонус от 15 евро за всеки член на секция, който е попълнил всичко изрядно.
Районните избирателни комисии ще предоставят данните на общините, които изплащат допълнителното възнаграждение, съобщава NOVA.
Мобилното приложение е-Протокол за проверка на попълнените данни в нощта на изборите, което беше представено от ЦИК за улеснение, е изтеглено на 21 хиляди устройства.