Любопитно

Астрономи откриха рядка извънземна планетна система, променяща се в реално време

Учените смятат, че планетите обикновено се образуват в плосък диск около млада звезда, което означава, че орбитите им би трябвало да са добре подредени

24 април 2026, 06:46
Астрономи откриха рядка извънземна планетна система, променяща се в реално време
А строноми са открили забележителна планетна система, в която три много различни обекта обикалят около далечна звезда – и техните орбити непрекъснато се променят. Системата, известна като TOI-201, предлага рядката възможност да се наблюдава как планетите се движат и взаимодействат във времето, почти като бавен космически танц.

Изследването е ръководено от учени от Университета на Ню Мексико и публикувано в списание Science Advances. Екипът е потвърдил наличието на три обекта в системата: скалиста „супер-Земя“, газов гигант, наречен „топъл Юпитер“, и мистериозно кафяво джудже, което се намира някъде между планетата и звездата.

Най-малката от трите е суперземята, наречена TOI-201 d. Тя е около 1,4 пъти по-голяма от Земята и шест пъти по-масивна. Тази планета обикаля много близо до своята звезда и прави пълна обиколка за малко под шест дни. Поради това вероятно е изключително гореща и не е подходяща за живот, какъвто го познаваме.

По-далеч се намира TOI-201 b – „топъл Юпитер“. Това е газов гигант с маса, равна на около половината от тази на Юпитер, който обикаля около звездата си за 53 дни. Топлите Юпитери са особено интересни за учените, защото позициите им не се вписват точно в настоящите теории за това как се образуват и движат планетите.

Най-необичайният обект в системата е TOI-201 c – кафяво джудже. Той е много по-масивен от другите два обекта и следва удължена орбита, която изминава за почти осем години. Кафявото джудже е по-голямо от планета, но не е достатъчно голямо, за да се превърне в истинска звезда, тъй като не може да поддържа ядрените реакции, които захранват звезди като нашето Слънце. Силната му гравитация оказва голямо влияние върху цялата система.

Вижте Космоса през очите на екипажа на „Артемис II“ на 400 000 км от Земята
18 снимки
Артемис 2 мисия луна земя орион
Артемис 2 мисия луна земя орион
Артемис 2 мисия луна земя орион
Артемис 2 мисия луна земя орион

Това, което прави тази система наистина специална, е, че учените могат действително да наблюдават промените в орбитите с течение на времето. В повечето планетни системи промените стават толкова бавно, че е невъзможно да бъдат наблюдавани директно. Но в TOI-201 орбитите са наклонени и постоянно се привличат една друга, което води до промени, които могат да бъдат измерени в рамките на един човешки живот.

Всъщност системата е толкова динамична, че след около 200 години само два от трите обекта ще продължат да преминават пред звездата си от наша гледна точка. Тези събития, известни като транзити, са начинът, по който астрономите откриват много екзопланети. С течение на времето и трите обекта ще престанат да преминават пред звездата, за да се появят отново хиляди години по-късно.

За да изследват тази система, изследователите са комбинирали няколко съвременни методи, включително измерване на движението на звездата, проследяване на спадовете в яркостта ѝ и използване на данни от космически мисии като „Гая“. Наблюденията от телескопи по целия свят – дори от един в Антарктида – помогнали да се състави цялостна картина за това как функционира системата.

Учените смятат, че планетите обикновено се образуват в плосък диск около млада звезда, което означава, че орбитите им би трябвало да са добре подредени. Наклонените орбити в TOI-201 обаче предполагат, че в миналото ѝ се е случило нещо необичайно. Разбирането на тази система може да помогне да се обясни как се образуват и еволюират планетарните системи, включително и нашата.

Следващото важно събитие, което трябва да се наблюдава, ще бъде транзитът на кафявото джудже през март 2031 г., което ще предложи още една възможност да научим повече за тази постоянно променяща се система.

Източник: БГНЕС    
По темата

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

Проклятие или шесто чувство? 5 смразяващи предсказания за най-големите трагедии в историята

Проклятие или шесто чувство? 5 смразяващи предсказания за най-големите трагедии в историята

20-километрова колона от тирове преди границата с Турция

20-километрова колона от тирове преди границата с Турция

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Осигурителен стаж от А до Я: Правата, които работещите в България често пропускат

Осигурителен стаж от А до Я: Правата, които работещите в България често пропускат

pariteni.bg
9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
По-страшно от Аушвиц? Забравената история на женския лагер на смъртта

По-страшно от Аушвиц? Забравената история на женския лагер на смъртта

Любопитно Преди 24 минути

Tова е бил главният концентрационен лагер на нацистите, построен специално за жени

Стрелба в търговски център в САЩ, има загинал и ранени

Стрелба в търговски център в САЩ, има загинал и ранени

Свят Преди 31 минути

Инцидентът е станал в щата Луизиана

Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

България Преди 1 час

Обрат във времето: Слънце и до 21 градуса в петък

Обрат във времето: Слънце и до 21 градуса в петък

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър</p>

Премиерът Андрей Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър

България Преди 9 часа

В дневния ред са конфликта в Иран, ситуацията в Близкия изток, енергийните цени и бъдещият бюджет на ЕС

Тръмп: Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде изгодно за САЩ

Тръмп: Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде изгодно за САЩ

Свят Преди 10 часа

По отношение на Иран Тръмп допълни, че "разполага с цялото време на света"

Системите за ПВО в Техеран са се задействали

Системите за ПВО в Техеран са се задействали

Свят Преди 10 часа

Това съобщават ирански медии

Тръмп: Спорът ми със Стармър няма да хвърли сянка върху държавното посещение на крал Чарлз

Тръмп: Спорът ми със Стармър няма да хвърли сянка върху държавното посещение на крал Чарлз

Свят Преди 10 часа

Чарлз беше описан като "чудесен" от Тръмп

Това са кандидатите, отказали се от депутатски мандати

Това са кандидатите, отказали се от депутатски мандати

България Преди 11 часа

Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС

<p>Престрелка&nbsp;остави 200 души блокирани на&nbsp;туристически обект в Рио де Жанейро</p>

Престрелка между полиция и гангстери остави 200 души блокирани на туристически обект в Рио де Жанейро

Свят Преди 11 часа

Полицията провежда операция срещу "Червеното командване"

<p>Огромни ледени късове се врязват в къщи в Мичиган</p>

Исторически наводнения изтласкаха ледени блокове в домове в Мичиган

Свят Преди 11 часа

40 окръга в извънредно положение, язовири на ръба на преливане

Живот без ограничения: Как да се справим с инконтиненцията?

Живот без ограничения: Как да се справим с инконтиненцията?

Любопитно Преди 12 часа

Какво ще засегнат новите санкции на ЕС срещу Русия

Какво ще засегнат новите санкции на ЕС срещу Русия

Свят Преди 12 часа

От енергетика до киберсигурност - какво включва пакетът

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

България Преди 12 часа

Това съобщи Росица Матева

Дете с аутизъм изчезна за секунди във Варна, открито е за по-малко от час

Дете с аутизъм изчезна за секунди във Варна, открито е за по-малко от час

България Преди 12 часа

"Толкова е бърз, буквално секунда невнимание и изчезва", казва майката на детето

<p>Военни екипи реагираха на сигнали за обекти в морето край Слънчев бряг и Несебър</p>

Екипи от Военноморска база - Бургас откриха двигател на ПВО ракета и дрон

България Преди 13 часа

Военнослужещите са установили, че откритият предмет е стартови двигател на ПВО ракета, който не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база

Всичко от днес

От мрежата

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

От медицинска сестра до безсмъртна икона: Феноменът Лили Иванова

Edna.bg

Дневен хороскоп за 24 април, петък

Edna.bg

Кошмара по стъпките на Коялипу и Каранга

Gong.bg

Никола Цолов предпочита зомби пред лъв, иска минута със себе си от бъдещето

Gong.bg

„Ние симулираме невъзможното“: Един съвременен магьосник разказва за тайните и психологията на илюзията

Nova.bg

До 25 градуса през почивните дни

Nova.bg