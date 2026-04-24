„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

За първи път в публичното пространство застава близък до Лидия човек – нейна приятелка, която пожела да остане анонимна

24 април 2026, 09:45
По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

След трагедията край край Малко Търново: Награждават полицая, спасил хора от автобуса

Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

Обрат във времето: Слънце и до 21 градуса в петък

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

Дете с аутизъм изчезна за секунди във Варна, открито е за по-малко от час

"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото

„Аз не съм добре, не мога да стана, някаква реакция от гърдите направих и не знам кога ще съм в състояние да работя. Ще ти пиша веднага, щом имам яснота. Не знам какво ми е. Не мога да стана. Не мога да си държа главата изправена. Не ме питай как ходя до тоалетна. Някакъв кошмар е. Много съм слаба. Болката в гърдите отмина вече, но аз не мога да ям. Повръщам. И отслабвам”.

Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Лидия Димитрова, жена на 36 години. Близките ѝ я наричат Линда. Тя изпраща тези думи на своя приятелка. Три дни по-късно умира. Хората около нея са категорични в едно: смъртта е настъпила след процедура за уголемяване на бюста с хиалуронов филър, предава NOVA.

За първи път в публичното пространство застава близък до Лидия човек – нейна приятелка, която пожела да остане анонимна.

„Причината, за да застана днес тук, е това, което би казала Линда с призив към всяко едно момиче, всяка една жена, която се чуди дали да се подложи на подобна процедура за уголемяване на бюста: „Недейте. Не си го причинявайте. Замислете се. Струва ли си да загубя живота си?”. Линда беше върл противник на филърите. И на мен изобщо не ми е минавало някога през ума, че тя самата ще иска да го направи. Това беше най-върлият противник на естетичните корекции. И в дадена точка на живота вече, може би точка на пречупване, тя реши да опита по някакъв начин да подобри нещо в себе си, което за нея беше... дори не мога да кажа комплекс”, казва една от най-близките приятелки на Линда. Именно тя е била до нея при първата консултация за уголемяване на бюста при д-р Борис Дашков.

Този разказ е първият и единствен пълен разказ за случилото се до момента. Поради липсата на каквато и да е информация от институциите и отказ от страна на доктора да коментира, разчитаме на този разказ, за да отговорим на многото поставени въпроси, след като случаят бе публично изнесен.

В профила на д-р Борис Дашков и днес могат да бъдат гледани много видеа за процедурите, които той предлага. Две обаче са изтрити. След смъртта на неговата пациентка Лидия, той трие видеата, в които обяснява колко естествен е резултатът от хиалурон в гърдите. NOVA разполага с тези видеа. Именно те са провокирали желанието у Лидия да се довери на този доктор за тази процедура.

· Първа консултация /22.12.2025 г./

„По време на тази консултация думите на доктора бяха, че нейните гърди са по учебник, ще станат перфектно и няма от какво да се притеснява. Неговите обещания бяха, че процедурата е 100% безопасна. Че резултатът, който тя иска, ще се получи. Че ще стане много красиво. Няма какво да се обърка. Всичко ще стане както трябва. И на 7 януари 2026 г. тя отиде за пръв път да си сложи филър в гърдите”, разказва приятелката на покойната Линда.

· Първа процедура /07.01.2026 г./

„Аз тогава не бях с нея. Това, което знам, е, че са отишли и с канюла е бил поставен филър, като преди това е сложена местна упойка и е инжектирана в зоната на гърдите. След първата процедура тя нямаше проблем. Тя не се чувстваше зле. Да, първите два дни имаше дискомфорт, но нито е вдигала температура, нито е имала такава болка, нито е повръщала. Не е имала нито един от тези симптоми, които имаше след втората. След като тя се прибира вкъщи, забелязва, че има асиметрия на гърдите – едната беше по-голяма от другата – и че имаше бучки. Тя се свърза с него тогава и той каза да дойде пак, че ще оправи тази асиметрия, ще добави допълнително, ще бъдат по-големи и че тази интервенция ще бъде напълно безплатна. Тя се случи на 3 март”.

По думите на събеседничката ни самият лекар е споделил още при първата процедура, че повторна такава е възможна най-рано след три месеца. Въпреки това, по-малко от два месеца по-късно, по негова препоръка тя отива на втора такава.

· Ревизия на резултата – втора процедура /03.03.2026 г./

„На 3 март, след второто поставяне на филъра в гърдите, след като тя се прибира вкъщи, започва една остра болка. Един дискомфорт, за който към тази дата тя си мислеше, че е нормален и че за ден-два, както беше първия път, ще отмине. Обаче на 4 март тя се влошава. Не може да се изправи, не може да пие чаша вода сама, не може да се завърти, не може да диша, не може да се мърда. И болката е неописуема”, разказва момичето и ни пуска гласовото съобщение, което самата Линда е изпратила до друга нейна приятелка и което е поместено в началото на тази статия.

От това съобщение става ясно, че самата Линда предполага, че инфекцията е тръгнала от гърдите. През дните, в които тя все още не е отишла в болница, кореспонденцията с лекаря – д-р Борис Дашков, показва каква е била неговата реакция към случая.

„Това, което той е направил, когато е разбрал, че тя не е добре, е било да ѝ предпише купчина лекарства. Нито е питал за температура – при положение, че той знае, че ако има такава, това е първият признак за инфекция. Нито е посъветвал да отиде на преглед. Дори ако не става да отиде при него, да отиде в първата най-близка болница. Той това не е посъветвал. След като е разбрал, че тя е влязла в болница, думите са му били: „Ами, аз това щях да предложа“. Пет дни по-късно ли се сети той да го предложи това?! Не се сети да го предложи на първия, на втория, дори на третия ден. Не е поискал да я прегледа или поне да я посъветва да отиде на друго място. На 6 март беше последният път, когато се чух с нея. Тогава тя не можеше да говори. Тя едвам произнасяше думите. Не можеше и... Когато ми се обади, ми каза, че вече е пила много лекарства и е сънлива”, спомня си приятелката на Линда.

Като доказателство за извършената процедура близките на Линда показват картон, на който се вижда запазеният час, печатът на лечебното заведение и имената на пациента и лекаря. Всичко това е предадено на разследващите.

· Прием в болницата /07.03.2026 г./

„Разбрах от нейни други близки, че тя е в болницата, че е в критично състояние. Информацията беше много оскъдна, затова два дни по-късно се събрахме всички нейни близки с желанието да отидем и да разберем какво наистина се случва”.

· Денят на смъртта /09.03.2026 г./

„От болницата се обадиха, за да ни съобщят новината, че тя е починала. Имало е сепсис. Отказали органи. Единственият орган, който е работил до последно, е бил сърцето. Тя е била поставена под изкуствена кома”, казва нейната приятелка.

Дни по-късно случаят става медийно известен. Аутопсията е направена, но заключението от нея към деня на публикуване на тази статия продължава да се чака.

Към датата на написване на тази статия в сайта на д-р Дашков процедурата за оформяне на гърди с филър все още съществува – с ценоразпис и оставен телефон.

Звъня като клиент. Докторът не отрича да прави процедурата, но казва, че очаква доставка на филъри. Вписва ме в листата на чакащите. След това обаждане му звъним с официална покана за интервю. Как мина разговорът с него – може да видите във видеото.

Наказуема ли е тази процедура?

Отправихме тези въпроси към Здравното министерство, за да разберем дали самата реклама на тази процедура и фактът, че д-р Борис Дашков я е извършвал, сами по себе си са достатъчни причини за наказание.

Публикуваме отговора на Здравното министерство:

Според адв. Мария Шаркова дори самата реклама на тази процедура е извършване на нарушение. И още нещо:

„В конкретния случай, за който говорим, имаме и друго нарушение, а именно, че тази дейност се извършва от хирург. Той няма специалност по пластична и възстановителна хирургия. Тази дейност по уголемяване на гърдите се извършва от специалисти по пластична и възстановителна хирургия в медицински центрове с легла, а не в кабинет с неясен статут. А той продължава да рекламира дейността си. Впрочем, и рекламата на медицинската дейност е забранена в Закона за здравето и би трябвало да се санкционира. Контролът е занижен наистина и буквално реклами на подобни дейности са изключително разпространени. Те се разпространяват под широко затворените очи на властите”, казва още адв. Шаркова.

Линда си отиде пред затворените очи на властите. Търси се истината. А близките казват друго: Търси се държавата.

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

На кого принадлежи Кримския полуостров

NYT: Моджтаба Хаменей е тежко обезобразен, нуждае се от пластична операция

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Повдигнато ѝ е обвинение за трафик на непълнолетни

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

Произшествието е станало на новоизграждащ се строителен обект

<p>Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ</p>

Това съобщи той в профила си във Facebook

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа

<p>Напрежение между САЩ и Великобритания: Тръмп с остро предупреждение</p>

Британският данък е насочен основно към големи технологични компании

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

„Катаиб Сайид ал-Шухада“ (KSS) е определена от Вашингтон определя като терористична организация

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Филмовите страсти са ни научили да очакваме гръмки признания под дъжда или луксозни жестове

По-страшно от Аушвиц? Забравената история на женския лагер на смъртта

Tова е бил главният концентрационен лагер на нацистите, построен специално за жени

Стрелба в търговски център в САЩ, има загинал и ранени

Инцидентът е станал в щата Луизиана

<p>Внимание, шофьори! Огромна&nbsp;колона от тирове преди границата с Турция</p>

Тази сутрин последните чакащи камиони са между Любимец и Свиленград

Земетресение край гръцкия остров Крит

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе домакин на втория кръг преговори между двете страни

Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Отборите на Златните и Платинените се сляха

Астрономи откриха рядка извънземна планетна система, променяща се в реално време

Учените смятат, че планетите обикновено се образуват в плосък диск около млада звезда, което означава, че орбитите им би трябвало да са добре подредени

Проклятие или шесто чувство? 5 смразяващи предсказания за най-големите трагедии в историята

От черната лавина в Аберван до гибелта на Титаник: Когато интуицията се превърне в смъртоносно предупреждение

<p>Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър</p>

В дневния ред са конфликта в Иран, ситуацията в Близкия изток, енергийните цени и бъдещият бюджет на ЕС

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

Предстоят серия слънчеви дни

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

Скалата с трогателен жест за рождения ден на дъщеря си

Изпращаме композитора на "Ветрове" и "Фалшив герой" в понеделник

УЕФА призна за голям проблем със съдийството

Българин е най-колоритният фен на новия клуб на Лео Меси

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Фаталният изход след хиалурон в гърдите: Хронология на една трагедия

