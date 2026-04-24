Търговско напрежение: Тръмп заплаши Великобритания с високи мита заради дигиталния данък

Британският данък е насочен основно към големи технологични компании

24 април 2026, 09:11
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да наложи високи мита на Обединеното кралство, ако Лондон не отмени въведения данък върху цифровите услуги, предаде "Ройтерс".

„Ако не отменят данъка, вероятно ще наложим високи мита на Обединеното кралство“, заяви Тръмп пред репортери по време на събитие в Белия дом.

Пред „Телеграф“ американският президент допълни: "Ще наложим високи мита на Обединеното кралство, ако то не отмени данъка си, който се счита за несправедливо насочен срещу американските технологични компании".

Британският данък, въведен през 2020 г. със ставка от 2 на сто, е насочен основно към големи технологични компании, сред които Apple, Alphabet – компанията майка на Google, и Meta – собственик на Facebook.

Oт години mярката е обект на критики от страна на САЩ, включително и по време на управлението на предишния президент Джо Байдън.

Ще наложи ли Тръмп мита върху Великобритания?

Изявленията на Тръмп са дадени на фона на засилено напрежение в търговските отношения между Вашингтон и Лондон и в контекста на подготвяното посещение на британския монарх крал Чарлз в САЩ през следващата седмица.

Според американския президент визитата може да допринесе за подобряване на двустранните отношения, които през последните месеци са под натиск заради търговски и регулаторни спорове. 

Това е "директна и явна атака срещу нашата страна"

В средата на месеца американският държавен глава вече беше заплашил Лондон с преразглеждане на сключеното миналата година търговското споразумение, което цели да ограничи ефекта от американските мита върху вноса на британски стоки. Тогава изтъкнатата причина бе липсата на подкрепа от Лондон след началото на конфликта в Близкия изток, припомня БТА. 

Източник: БТА/Бойчо Попов    
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Това заяви Кая Калас преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Повдигнато ѝ е обвинение за трафик на непълнолетни

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

Новият акцент на AI компаниите изглежда е да се опитват да ни докажат, че технологиите им са полезни не само за общи или абстрактни дейности, но и за много конкретни работни задачи, които хората трябва да изпълняват всеки ден

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

„Катаиб Сайид ал-Шухада“ (KSS) е определена от Вашингтон определя като терористична организация

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Филмовите страсти са ни научили да очакваме гръмки признания под дъжда или луксозни жестове

По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

Районните избирателни комисии ще предоставят данните на общините, които изплащат допълнителното възнаграждение

По-страшно от Аушвиц? Забравената история на женския лагер на смъртта

Tова е бил главният концентрационен лагер на нацистите, построен специално за жени

Стрелба в търговски център в САЩ, има загинал и ранени

Инцидентът е станал в щата Луизиана

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

Обвиненията са към директора на учебното заведение

20-километрова колона от тирове преди границата с Турция

Тази сутрин последните чакащи камиони са между Любимец и Свиленград

Земетресение край гръцкия остров Крит

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе домакин на втория кръг преговори между двете страни

След трагедията край край Малко Търново: Награждават полицая, спасил хора от автобуса

Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Отборите на Златните и Платинените се сляха

Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

