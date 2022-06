Петков пред The Guardian: Страхувам се, че България ще смекчи позицията си към Русия

П ремиерът Кирил Петков заявява пред The Guardian​, че проблемите за неговата коалиция са два: корупционните интереси и проруското влияние в България, които, според него, са "обединили сили", за да свалят правителството му.

Интервюто е дадено преди вотът на недоверие да бъде гласуван в сряда.

Financial Times: Вотът на недоверие хвърля България в нов политически хаос

