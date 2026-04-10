Великденска акция на МВР: Къде ще дебнат екипите на Пътна полиция

Главна дирекция „Национална полиция" стартира мащабна специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол"

10 април 2026, 07:24
Великденска акция на МВР: Къде ще дебнат екипите на Пътна полиция
Източник: БТА

В ъв всички структури на МВР е създадена организация за осигуряване на спокойни празнични дни, специализирана операция на „Пътна полиция“ при ГДНП е част от предприетите мерки за нормалното протичане на предстоящите великденски празници. Това съобщиха на сайта си от МВР.

Главна дирекция „Национална полиция“ стартира мащабна специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол“, информираха от ГДНП на страницата си във Фейсбук.

Контролът ще се осъществява на територията на област Кюстендил – автомагистрала „Струма“, в района на 53 км, днес (10 април) до обяд в посока Благоевград и в понеделник (13 април) следобед в посока София.

Специализираната операция на „Пътна полиция“ при ГДНП се провежда съвместно със служители на ОД на МВР – Кюстендил по метода „широкообхватен контрол“. Ще се проверява за обезопасителни колани, каски и детски столчета, документи – шофьорска книжка, талон на автомобила, застраховка „Гражданска отговорност“, технически преглед, документи на пътниците. Ще се прави справка за наличие на невръчени електронни фишове и наказателни постановления по Закона за движението по пътищата и/или Кодекса за застраховането.

При установени нарушения шофьорите (и пътниците) ще бъдат отклонявани за допълнителна проверка, включително връчване на глоби на място, възможност за заплащане на задължения чрез ПОС терминал на място, проверка за употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози, извършване на допълнителни проверки по преценка на контролните органи. Ще се предприемат мерки на място за недопускане управление на МПС от неправоспособни шофьори или такива, употребили алкохол или наркотици.

При необходимост екипите на място ще прилагат и линеен контрол спрямо водачи с агресивно поведение или извършващи рискови и неправилни маневри, застрашаващи останалите участници в движението, информират от ГДНП.

За предстоящите великденски празници се очаква интензивен трафик и затова екипите на „Пътна полиция“ ще бъдат по пътищата в засилен състав, предупреждават от МВР. Освен униформени служители, в контрола на пътя ще участват и небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения и ще подават сигнал към полицейските екипи.

Ще се използват активно и всички налични автоматизирани технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества.

В определени часове ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили

Паралелно с това са предприети действия за осигуряване на реда по време на празничните събития от екипите на „Охранителна полиция“. Проведени са срещи с организатори, местни власти и представители на църквата, за да се гарантира нормалното протичане на богослуженията и събитията, свързани с празника.

Около храмовете ще има засилено присъствие в часовете на службите. Служителите ще следят за съмнително поведение, изоставени предмети и необичайно паркирани автомобили, като се разчита и на повишено внимание от страна на гражданите. Обърнато е внимание и на сигурността при организирани пътувания на деца, като са проведени разговори с представители на училища, ръководители на групи и туроператори.

Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ също са в готовност. Превантивно са извършени над 1500 проверки в църковни обекти и над 350 места за настаняване. Не са установени сериозни нарушения, а при констатирани пропуски са дадени указания за отстраняването им. Осигурени са дежурни екипи и техника на местата с очаквано струпване на хора.

Източник: БТА/Лора Метанова    
