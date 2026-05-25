Свят

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия

25 май 2026, 15:31
Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая
Източник: Getty Images

О ще една известна личност бе задържана в Истанбул в рамките на разследването за притежание, употреба и разпространение на наркотици, провеждано от републиканската прокуратура в Бакъркьой. Става дума за Серенай Саръкая - актриса, модел и певица, която участва в десетки сериали и е добре позната и на българската публика с участието си в „Кварталът на богатите“, където си партнира с Чаатай Улусой, който има и българско гражданство. В друг сериал - “Семейство”, неин партньор е Къванч Татлътуг.

Наскоро Серенай се появи на страниците на списание "Вог" (Vogue), тя има и музикални изяви.

Задържаха турска актриса, известна у нас, във връзка с наркоскандал

По информация на сайта "Хаберлер" Серенай Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия, където е била на  почивка.

Заповед за задържането на Серенай бе издадена от прокуратурата на Бакъркьой на 21 май т.г., заедно с други известни личности от сериалите и развлекателния сектор.

В изявление в социалните медии тогава Серенай заяви, че е научила за заповедта, но понеже е на кратка почивка в Италия, след завръщането си в страната ще се яви за изпълнение на процедурите.

Според информациите в турските медии днес тече разпит на Серенай в полицията.

Хванаха турски звезди при операция срещу наркотрафика

Турските медии съобщиха, че след като е дала проби за наркотици, актрисата е била освободена.

Преди една година Серенай Саръкая бе привикана за разпит като свидетел в рамките на разследване срещу нейната дългогодишна менажерка Айше Баръм, която в момента е в затвора. В показанията си Серенай е отрекла обвиненията срещу Айше Баръм, че "e получила 5 милиона евро, за да се внуши, че има романтична връзка с певеца Мерт Демир с цел да осигури успех на кариерата му", писаха турските медии.

Източник: БТА, Нахиде Дениз    
Серенай Саръкая Истанбул Наркоразследване
Последвайте ни
Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
BMW M3 върви към края си: 2027 е последната моделна година

BMW M3 върви към края си: 2027 е последната моделна година

carmarket.bg
25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка
Ексклузивно

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Преди 9 часа
Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път
Ексклузивно

Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път

Преди 9 часа
Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане
Ексклузивно

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Преди 9 часа
Малко популярни, но практични функции в Windows
Ексклузивно

Малко популярни, но практични функции в Windows

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Свят Преди 1 час

Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

България Преди 1 час

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

,

Жертвоприношение в името на науката: Защо пръстите и зъбите на Галилео Галилей се пазят в музей

Любопитно Преди 2 часа

Когато Галилео умира през 1642 г., Католическата църква категорично отказва да позволи той да бъде погребан в осветена земя заради еретичните му за онова време теории

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Любопитно Преди 3 часа

Гласуването вече е активно, а участниците в него могат да спечелят награди

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

Свят Преди 3 часа

Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще търси „алтернативни варианти“, ако дипломацията с Техеран се провали

Какво време ни очаква до края на май

Какво време ни очаква до края на май

България Преди 3 часа

Последната седмица на месеца ще започне с приветливо време

Арестуваха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

Арестуваха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

България Преди 3 часа

Мъжът е заловен късно снощи в Пловдив

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

България Преди 4 часа

Полицейската операция е започнала на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съвместно с Агенция „Митници“

<p>Важно за пътуващите: Промени в движението на влаковете през Централна гара София</p>

Важно за пътуващите: Временни промени в движението на влаковете през Централна гара София

България Преди 4 часа

Те касаят организацията в източното направление между гарите Централна, Подуяне пътническа и Искър

След ремонт за 1,4 млн. лв. по ПВУ: Мухъл, влага и падаща мазилка в държавна психиатрия

След ремонт за 1,4 млн. лв. по ПВУ: Мухъл, влага и падаща мазилка в държавна психиатрия

България Преди 5 часа

Омбудсманът сезира Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция

Емоционални признания и житейски уроци в новите епизоди на „SOS Разтребители“

Емоционални признания и житейски уроци в новите епизоди на „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 5 часа

Не пропускайте новите епизоди на риалити формата от понеделник до сряда в 20:00 ч.

Иран заплаши САЩ с „горчиви последици“

Иран заплаши САЩ с „горчиви последици“

Свят Преди 5 часа

Малко след острото предупреждение Мохамад Багер Галибаф беше преизбран за председател на иранския Меджлис

Украйна удари нефтопреносна станция в руската Владимирска област

Украйна удари нефтопреносна станция в руската Владимирска област

Свят Преди 5 часа

Съоръжението, според Киев, играе важна роля в снабдяването с гориво на Москва и околните райони

Опасен инцидент край границата с Русия: Самолет с британски министър остана без GPS

Опасен инцидент край границата с Русия: Самолет с британски министър остана без GPS

Свят Преди 6 часа

В него е пътувал министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли

Товарен бус изгоря при пожар във Варна

Товарен бус изгоря при пожар във Варна

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал около 2:37 ч. в квартал "Възраждане"

Трагедията в украинския град Олешки: От март цари глад

Трагедията в украинския град Олешки: От март цари глад

Свят Преди 7 часа

Всеки ден в окупирания украински град Олешки загиват хора – от мини и куршуми

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Емоционални признания и житейски уроци в новите епизоди на „SOS Разтребители“

Edna.bg

Бахаров с „Аскеер“ за „Трима крале“, Зафир Раджаб с признание за режисура

Edna.bg

Джокович: Вълкът е моето духовно животно и защитник на моя народ

Gong.bg

Де Ла Фуенте: Не гледам от кой клуб идват футболистите

Gong.bg

Тежка катастрофа взе жертва в Благоевградско

Nova.bg

Лили Иванова след фурора в зала „Олимпия“: Щастлива съм - показах моето изкуство (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg