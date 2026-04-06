Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

"Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден", това каза в ефира на NOVA NEWS климатологът Симеон Матев.

Захлаждане, повече облаци и валежи ни очакват в дните преди Великден, стана ясно от прогнозата на климатолога Симеон Матев. По думите му днешното топло време е временно, като още от утре в страната ще започне нахлуване на студен въздух от север.

"Днес прекрасен ден, но този ден бързо ще отмине", каза Матев.

"В следващите дни от север отново ще започне да нахлува студен въздух, причината е един циклон, който вчера доведе до доста неприятно време в Скандинавския полуостров на много места там вятърът достигна 100 км/ч., има много щети", обясни Симеон Матев.

"Последствията за нас ще е отново застудяване, облаци и превалявания", казва климатологът, но е категоричен, че захлаждането ще бъде постепенно, ако днес температурите достигат на места 20-25 градуса, утре ще са със 7 градуса по-ниски, прогнозира Матев.

Най-осезаемо захлаждането ще бъде в Североизточна България и по Черноморието.

Сряда, четвъртък, понижението на температурите ще продължи, допълва климатологът.

Най-студено ще е в петък и събота, когато температурите няма да превишават 10 градуса, казва Матев.

Очакват се и валежи, като по-значителни количества ще има в Южна България. Въпреки че няма да са интензивни, в нощните и сутрешните часове на места в Предбалкана, Лудогорието и западните полета е възможно дъждът да преминава в сняг.

"Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден", обяви той и уточни: "Говоря и за по-ниски места, Лудогорието, на 300-400 метра надморска височина. Софийско също можем да видим сняг". Той обаче е категоричен, че "снежна покривка трудно ще се образува на по-ниските места".

Климатологът допълни, че времето остава динамично и са възможни промени, като не се изключват и слънчеви периоди около празниците. Междувременно на връх Ботев вече е отчетен нов рекорд за снежна покривка - 340 см.