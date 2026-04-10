Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

П редимно облачно и хладно време на Разпети петък, като на места ще има слаби валежи от дъжд, а в сутрешните часове в северните и планинските райони дъждът временно ще преминава в сняг, прогнозират синоптиците от Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В петък облачността над страната ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад.

Максималните температури ще са между 10° и 15°.

В София максималните температури ще са около 10°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-13°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

На Велика събота над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, а в планините над 1500 метра – от сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Ще се задържи хладно с минимални температури между минус 1° и 4°, а максималните – между 12° и 17°.

Източник: НИМХ

В неделя на Великден ще преобладава слънчево време, над източните и планинските райони ще има значителни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще се усили вятърът от югоизток. Дневните температури ще се повишат.

Източник: НИМХ

В понеделник максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.

В дните след празниците ни очаква увеличение и вплътняване на облачността.

Във вторник облачността ще се увеличава и вплътнява и до края на деня в западните райони ще завали дъжд.

В сряда и четвъртък ще преобладава облачно време. На много места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който през втория ден в Западна България ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Дневните температури слабо ще се понижат.