България

Пенсионерът с рекорден брой глоби заведе дело срещу КАТ

След 29 спечелени съдебни дела всички наложени му глоби на стойност хиляди левове са отменени

16 септември 2025, 09:21
Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Защо ограничението по новата магистрала

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч
Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

М етоди Александров, пенсионерът от Перник, който през 2024 г. се превърна в рекордьор по пътни нарушения без да е шофирал, успя да докаже своята невинност. След 29 спечелени съдебни дела всички наложени му глоби на стойност хиляди левове са отменени. Историята намери своята развръзка и показа, че справедливостта може да възтържествува, но остават въпросите кой ще понесе отговорност за измамата и пропуските в системата, предаде NOVA

Рекордьор по фишове за превишена скорост: Как пенсионер се сдоби с глоби, без да шофира?

Възрастният мъж, който твърдеше, че не е напускал Пернишка област от години и притежава само един стар автомобил в лошо състояние, получи десетки електронни фишове за превишена скорост. Според данните на КАТ, той е „шофирал“ скъпи и мощни автомобили из цяла България, като в някои случаи камерите са го засичали да се движи с две различни скорости на едно и също място в рамките на минута. Общата стойност на глобите беше хиляди левове.

Разследване на NOVA тогава разкри, че мъжът е станал жертва на измамна схема. След като загубил шофьорската си книжка, негови злонамерени познати са се сдобили с копие от нея.

Развитие по случая с пенсионера, сдобил се с глоби за превишена скорост, без да шофира

Синът му обясни схемата: „Шофирам с превишена скорост и решавам, че щом имам неговия документ, изцяло мога да използвам неговите данни и да злоупотребя. Вместо аз да имам глоба, той да има глоба“.

Година по-късно справедливостта е възстановена. С помощта на адвокат Стефан Паров, Методи Александров завежда 29 съдебни дела и печели всичките.

„Българският съд показа, че правото може да възтържествува. Всичките тези 29 електронни фиша бяха отменени, като се доказа, че той не е извършил нарушенията, за които му бяха издадени“, заяви адвокат Паров. Той определи случая като показателен, че макар системата да е „безлична и тежка“, човек не е безсилен, когато търси правата си. „Най-важното е, че успях да възстановя доброто име на господин Александров“, допълни адвокатът.

Въпреки щастливата развръзка, остават сериозни въпроси. Кой е извършителят на измамата и кой полицейски служител е приемал фалшивите документи с невярно съдържание, на базата на които са издавани фишовете?

Източник: NOVA    
Методи Александров Пътни нарушения Глоби Измамна схема Справедливост Съдебни дела Шофьорска книжка Пенсионер Системни пропуски
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
