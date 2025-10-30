България

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"

"Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората", каза лидерът на "ДПС-Ново начало"

30 октомври 2025, 10:37
Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Жители на „Люлин“ и „Красно село“ на протест заради кризата с боклука

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

В сичко е било пърформанс, организиран от “пуделите и пачките”. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски във връзка с изборите за общински съветници в Пазарджик преди дни.

Пеевски показа снимки, на които, по неговите думи, са Бойко Рашков и Мухарем - Мухата.

“Хората с автомобилите. Лицето от групата на Ярата”, добави той.

Източник: NOVA/Стопкадър

“И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли”, коментира Пеевски.

“Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората”, каза също той.

“И с кой хапват лютеница тук? С този от автомобилите”, заяви още Пеевски.

Източник: БТА/Йоана Христова, Борислава Бибиновска    
Пеевски Пазарджик избори
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Последни новини

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

Любопитно Преди 11 минути

Конкурсът „Мис Вселена“ е насрочен за 21 ноември

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Любопитно Преди 16 минути

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето“, написаха изследователите в своята статия

Германия увеличава минималното заплащане

Германия увеличава минималното заплащане

Свят Преди 54 минути

Минималната почасова ставка в Германия става 14,60 евро, но постепенно в два етапа

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

България Преди 1 час

Промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Свят Преди 1 час

Поводът е интервю на белгийския министър на отбраната Тео Франкен

Иван Тенев

„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

България Преди 1 час

Бохем по душа, артист по природа и Агент по призвание - Иван Тенев превърна живота си в история, която си струва да се разказва

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Свят Преди 1 час

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Свят Преди 1 час

Причината за операциите е атака на Руската федерация срещу съоръжения в съседна Украйна

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Свят Преди 1 час

42-годишният Дейвид Пиърс беше осъден на 146 години затвор в държавен затвор за смъртта на Кристи Джайлс и Хилда Кабралес-Арзола в резултат на предозиране с фентанил

ИТ секторът вдига наемите в София

ИТ секторът вдига наемите в София

България Преди 2 часа

От началото на годината поне шест офис сгради са сменили собствениците си

Снимката е илюстративна

Край на грешните доставки - всяка сграда с уникален пощенски код от догодина

България Преди 2 часа

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати

17-годишен крикет играч загина след удар с топка

17-годишен крикет играч загина след удар с топка

Свят Преди 2 часа

Младежът е ударен във врата от топка, изстреляна от ръчен стартер

Пускат движението в ремонтирания участък от "Тракия" в област Пазарджик

Пускат движението в ремонтирания участък от "Тракия" в област Пазарджик

България Преди 2 часа

На АМ „Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен

Румъния: Изтеглянето на американски войски не застрашава сигурността ни

Румъния: Изтеглянето на американски войски не застрашава сигурността ни

Свят Преди 2 часа

"Възпиращият капацитет на източния фланг на НАТО се компенсира от засилено присъствие на военна техника и европейски части"

„Тренд“: 58% от българите вярват в свръхестествените сили

„Тренд“: 58% от българите вярват в свръхестествените сили

България Преди 2 часа

31% вярват, че човек се преражда, докато 53% посочват, че не вярват

Александър Вучич

Нови Сад на фокус: Вучич с контрапротест след годишнината

Свят Преди 2 часа

Митингът ще се проведе десетина дни след възпоменателното събитие на 1 ноември, организирано от антиправителствени протестиращи по повод една година от трагичния инцидент на гарата

