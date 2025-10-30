Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Жители на „Люлин“ и „Красно село“ на протест заради кризата с боклука

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

В сичко е било пърформанс, организиран от “пуделите и пачките”. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски във връзка с изборите за общински съветници в Пазарджик преди дни.

Пеевски показа снимки, на които, по неговите думи, са Бойко Рашков и Мухарем - Мухата.

“Хората с автомобилите. Лицето от групата на Ярата”, добави той.

Източник: NOVA/Стопкадър

“И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли”, коментира Пеевски.

“Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората”, каза също той.

“И с кой хапват лютеница тук? С този от автомобилите”, заяви още Пеевски.