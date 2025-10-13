България

Пеевски: Ангажиментът ни за Пазарджик е още по-голям

Ние ще работим, така че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани, каза той

13 октомври 2025, 11:23
Пеевски: Ангажиментът ни за Пазарджик е още по-голям
Източник: БТА

Б лагодаря на хората в Пазарджик, че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. Това заяви председателят на ДПС Делян Пеевски след проведените вчера избори за общински съветници, съобщава партийният пресцентър.

По данни на Общинската избирателна комисия в Пазарджик при обработени 100% от протоколите от изборния ден Движение за права и свободи-ДПС печели вота, като за партията са гласували 17,13% от избирателите.

С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим, така че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората, посочи Пеевски, цитиран в информацията.

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

Той поздравява за изборния резултат кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС. 

Според председателя на партията за ДПС няма важни и по-малко важни избори. Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето, смята Пеевски. 

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало, посочва той. „Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия“, посочи Делян Пеевски, цитиран в съобщението. 

Той поздравява с достойното представяне и новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково, и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца. 

"Най-хубавото предстои“, завършва председателят на ДПС.

Източник: БТА, Нелли Желева    
